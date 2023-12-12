Уже есть два рекорда: Шмыгаль призвал украинцев экономить электричество (видео)

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина уже вынуждена компенсировать недостаток энергии привлечением аварийной помощи от соседей и импортировать электроэнергию из стран ЕС и Молдовы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 декабря призвал украинцев экономить электроэнергию, чтобы пережить нынешнюю зиму. Об этом сообщается на официальном Правительственном портале.

Как отметил глава правительства, Украина уже вошла в устойчивый зимний температурный режим, а это означает, что нагрузка на украинскую энергетическую систему возросла. Однако премьер подчеркнул, что враг не оставит попытки нанести украинской энергетической инфраструктуре как можно больше вреда.

Шмыгаль подчеркнул, что в энергосети уже наблюдается дефицит мощности, который Украина вынуждена компенсировать привлечением аварийной помощи от наших соседей и импортом электроэнергии из стран ЕС и Молдовы.

"К сожалению, мы уже побили два рекорда потребления за отопительный сезон. Самыми высокими показатели были 7 и 11 декабря", — подчеркнул премьер.

Глава правительства подчеркнул, что при желании каждый украинец может сделать свой вклад в энергетическую устойчивость страны. Для этого стоит лишь сэкономить электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером. Такое потребление, по мнению Шмыгаля, поможет сбалансировать энергосистему, чтобы избежать плановых отключений.

"Наша солидарность прошлой зимой сорвала намерения россиян погрузить Украину в темноту. Убежден, что сможем повторить эту победу и в этом году", — заявил премьер.

Какие вопросы были рассмотрены на заседании 12 декабря

Денис Шмыгаль рассказал, что в плановом режиме продолжается восстановление поврежденного жилья, объектов социальной инфраструктуры, мостов, железной дороги, других транспортных сетей. К этому приобщаются и правительства стран-союзников, и международные партнеры.

Кроме того, премьер рассказал, что МВФ 11 декабря принял решение о выделении для Украины очередного транша в сумме 900 миллионов долларов и был поражен положительными успехами украинской экономики, о которой мечтают даже страны, которые не воюют.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря заявил, что Украина преодолеет паузу с военной помощью от США.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что в Украине моделируют худший сценарий, возможный этой зимой. В компании предполагают, что энергосистема успешно выдержит нынешние холода.