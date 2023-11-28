По примеру Израиля: Шмыгаль хочет создать в Украине военную экономику, — FT

По мнению главы украинского правительства, Киев должен сосредоточится на развитии военных технологий и сектора обороны, а также стать "энергетическим хабом" для Европы.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости создания в стране военной экономики, вдохновленной подходом Израиля. Об этом глава правительства заявил в интервью Financial Times.

Шмыгаль подчеркнул в интервью Financial Times, что Украина должна сфокусировать свое внимание на развитии военных технологий и сектора обороны, считая Израиль образцом в этой области.

Помимо этого, премьер также рассматривает Украину как потенциальный "энергетический хаб" для Европы, учитывая наличие природных газовых ресурсов в стране. Такой ход поможет снизить зависимость от уязвимых черноморских портов при экспорте зерна.

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Украина планирует укрепить свой технологический сектор, по аналогии с успешным развитием производства беспилотных летательных аппаратов. Одновременно Шмыгаль заверил, что страна решает вопросы, вызывающие тревогу Европейского Союза, касающиеся коррупции в государственном секторе, и обеспечивает их разрешение.

Какой будет экономика Украины в 2024 году

11 октября аналитики Международного валютного фонда (МВФ) представили обновленный прогноз для украинской экономики. По мнению аналитиков фонда, до конца этого года рост экономики улучшится на 2%.

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ВВП военного времени: в правительстве показали, как восстанавливается экономика

9 ноября народные депутаты уже утвердили проект Госбюджета на 2024 год. В документе указано, что поступления будут на уровне 1,768 триллиона гривен, а расходы — 3,35 триллиона.

В последнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК) предсказывается, что показатели ВВП вырастут на 3,7% в 2024 году и на 6,1% в 2025. Аналитики также ожидают, что после быстрого роста в 2023 году инфляция в Украине снизится до 7,6% к 2025 году, поскольку некоторые ограничения на производство будут ослаблены, и денежно-кредитная политика станет менее строгой.