За прикладом Ізраїлю: Шмигаль хоче створити в Україні військову економіку, — FT

На думку глави українського уряду, Київ має зосередиться на розвитку військових технологій і сектора оборони, а також стати "енергетичним хабом" для Європи.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про необхідність створення в країні військової економіки, натхненної підходом Ізраїлю. Про це глава уряду заявив в інтерв'ю Financial Times.

Шмигаль наголосив в інтерв'ю Financial Times, що Україна має сфокусувати свою увагу на розвитку військових технологій і сектору оборони, вважаючи Ізраїль взірцем у цій галузі.

Крім цього, прем'єр також розглядає Україну як потенційний "енергетичний хаб" для Європи, з огляду на наявність природних газових ресурсів у країні. Такий хід допоможе знизити залежність від уразливих чорноморських портів під час експорту зерна.

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Україна планує зміцнити свій технологічний сектор, за аналогією з успішним розвитком виробництва безпілотних літальних апаратів. Водночас Шмигаль запевнив, що країна розв'язує питання, що викликають тривогу Європейського Союзу, які стосуються корупції в державному секторі, і забезпечує їхнє вирішення.

Якою буде економіка України у 2024 році

11 жовтня аналітики Міжнародного валютного фонду (МВФ) представили оновлений прогноз для української економіки. На думку аналітиків фонду, до кінця цього року зростання економіки покращиться на 2%.

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9 листопада народні депутати вже затвердили проєкт Держбюджету на 2024 рік. У документі зазначено, що надходження будуть на рівні 1,768 трильйона гривень, а витрати — 3,35 трильйона.

В останньому економічному прогнозі Єврокомісії (ЄК) передбачається, що показники ВВП зростуть на 3,7% у 2024 році і на 6,1% у 2025. Аналітики також очікують, що після швидкого зростання у 2023 році інфляція в Україні знизиться до 7,6% до 2025 року, оскільки деякі обмеження на виробництво будуть ослаблені, і грошово-кредитна політика стане менш суворою.