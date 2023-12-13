Стартовали выплаты украинцам на ремонт поврежденного жилья: какие суммы выплатят

Максимальная выплата по программе "еВідновлення" в Украине составляет 500 тысяч гривен.

Компенсация за разрушенное жилье во время войны в Украине начата. Правительство сообщило, что выплаты на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости по программе "еВідновлення" будут начисляться, а подать заявку на участие в "еВідновлення" теперь можно не только в приложении "Дія", но и через ЦПАУ и нотариусов. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По программе "еВідновлення" выплаты средств на капремонт поврежденного жилья составляют до 500 тысяч гривен.

Какой будет компенсация за поврежденное жилье в Украине

По словам Шмыгаля, максимальные выплаты по программе "еВідновлення" составляют 350 тысяч гривен — для квартиры и 500 тысяч гривен — для частного дома.

"Расширяем возможности для подачи заявок на участие в еВідновлення. Теперь это можно сделать не только через "Дію", но и через ЦПАУ и нотариусов. Это увеличит круг участников программы", — добавил премьер-министр.

Как отметил Шмыгаль, в целом уже более 26 тысяч семей получили деньги на ремонт своего жилья. Общая сумма выплат по программе — более двух миллиардов гривен.

Компенсация на ремонт поврежденного жилья: как работает "еВідновлення"

Получить компенсацию в рамках программы "еВідновлення" могут все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. В то же время в приоритете — участники боевых действий, люди с инвалидностью, ветераны, члены семей погибших военных и другие.

Как получить помощь на жилье по программе "еВідновлення"

Подайте сообщение о поврежденном имуществе в приложении "Дія". Откройте счет "еВідновлення" в банке (это можно сделать как через приложение банка-партнера, так и посетив его отделение). Подайте электронное заявление на выплату через "Дію" или в бумажном виде — через Центр предоставления административных услуг или органы соцзащиты населения. Дождитесь звонка спецкомиссии, сформированной из представителей органа местного самоуправления. Разрешите осмотр имущества для установления суммы компенсации. Предоставьте пакет документов, подтверждающий право собственности на жилье. Получите деньги на карточку "еВідновлення".

Деньги можно будет потратить на покупку стройматериалов и выполнение ремонта в течение года.

Фокус писал о "еВідновлення" в мае 2023 года. Компенсации для владельцев поврежденного и разрушенного жилья предусмотрены законом Украины "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины" №2923-IX от 23.02.2023.