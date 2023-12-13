Вторая волна выплат от ООН: кому продлят помощь в 2024 году

Дополнительные выплаты пенсионерам от Всемирной продовольственной программы ООН запланированы и на 2024 год.

Около 278 тысяч пенсионеров, проживающих в зоне боевых действий и получающих низкие пенсии, с августа 2024 года могут рассчитывать на дополнительную выплату от ООН в рамках второй волны проекта Всемирной продовольственной программы. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

По заявлению министерства, на выплаты для людей пенсионного возраста выделяют 609 миллионов гривен ежемесячно.

Кто именно имеет право на выплаты от ООН

Чтобы получить помощь от Всемирной продовольственной программы ООН пенсионеры должны проживать на территориях боевых действий или прифронтовых территориях. Также их пенсия не должна превышать три тысячи гривен.

По требованиям программы, на доплату имеют право такие лица, которые не получали ранее никаких выплат от ООН и других международных организаций и не получают выплаты для ВПЛ.

Пенсионеры будут получать дополнительные выплаты от ВПП ООН до конца 2023 года.

Сколько будут доплачивать в 2024 году

В ноябре 2023-го правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление об увеличении предельного размера пенсии для получения дополнительной денежной помощи от ВПП ООН с трех тысяч до 3250 гривен.

После изменений размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3250 гривен и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 гривен. Например, если пенсионер получает пенсию 2400 гривен, то ему доплатят 850 гривен.

Как получить помощь от ООН

Чтобы получить надбавку в рамках проекта, никаких заявлений и обращений в Пенсионный фонд не нужно. Деньги поступают автоматически. Доплата начисляется на карточку пенсионера вместе с пенсией.

Отметим, что дополнительные выплаты пенсионерам от ВПП ООН запланированы и на 2024 год.

В Минсоцполитики также отметили, что вторая волна проекта охватит 350 тысяч людей с инвалидностью.

О чем договорились участники заседания

Совместно с ВПП ООН обеспечена дополнительная выплата для пенсионеров, проживающих в зоне боевых действий, которые получают низкие пенсии. С августа такую помощь ежемесячно получают примерно 278 тысяч человек, на общую сумму 609 миллионов гривен. Вторая волна проекта охватит 350 тысяч людей с инвалидностью. Совместно с УВКБ ООН существенно повышен размер субсидии на домохозяйство на приобретение дров и угля (с 6973 гривен до 16 234 гривен в год). Совместно с ЮНИСЕФ поддержка малообеспеченных многодетных семей и малообеспеченных семей с детьми с инвалидностью, проживающих в определенных районах Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Напомним, в Украине перезапустят программу кредитования безработных из малообеспеченных семей, которые хотят начать собственное дело. Так стремятся помочь им достичь самостоятельности и экономической независимости. Однако замысел вряд ли удастся достичь по ряду причин, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

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