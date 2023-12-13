Больничные и декретные для ФЛП: в Пенсионном фонде назвали условие для получения выплат

Специалисты объяснили, с какого момента ФЛП имеет право получить больничные или декретные от Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд объяснил, как именно предоставляются страховые выплаты физическим лицам — предпринимателям. Об этом шла речь в письме ПФУ от 29.09.2023 г. № 36419-41846/У-03/8-2800/23.

Со ссылкой на закон о ЕСВ № 1105, в фонде подчеркнули, что для физических лиц — плательщиков единого взноса определены специальные сроки уплаты единого взноса, поэтому право на получение материального обеспечения соответственно такие лица будут приобретать после уплаты ЕСВ.

"В случае, если физическое лицо — предприниматель в расчетном периоде и месяце наступления страхового случая платило единый социальный взнос согласно нормам действующего законодательства, оно имеет право на страховые выплаты за счет средств Пенсионного фонда Украины", — пояснили в ПФУ.

Что нужно ФЛП для получения выплат

Как говорится в письме ПФУ, основанием для финансирования страхователей Пенсионным фондом Украины является оформленное по установленному образцу заявление-расчет, содержащее информацию о начисленных застрахованным лицам суммах страховых выплат по их видам. К сформированному заявлению-расчету физлицу — предпринимателю необходимо:

приложить копию справки из территориального фискального органа об отсутствии задолженности по уплате единого взноса на момент наступления страхового случая,

приложить копию поданной налоговой декларации за расчетный период и месяц наступления страхового случая.

Напомним, в Украине хотят осуществить реформу системы единого налога. Национальная стратегия доходов будет принята в конце 2023 года, поэтому она допускает такую реформу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный подписали обновленный Меморандум с МВФ. Он содержит добровольные обязательства властей страны осуществить определенные шаги.