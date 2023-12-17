Ни жилья, ни выплат. Как в ЕС изменятся правила для беженцев из Украины

Самые щедрые к украинским беженцам страны Европы наткнулись на проблему: высокие выплаты продолжают привлекать новых мигрантов, тогда как странам вроде бы достаточно тех, что уже приехали. Фокус исследовал, как в Европе меняются условия временной защиты для украинцев.

Европа уже почти два года помогает украинцам, бегущим от войны, гостеприимно распахнув двери своих стран. Но когда украинским беженцам выплачивали сотни и даже тысячи евро помощи, предоставляли медстраховки и селили их в дорогих отелях, никто из европейцев не ожидал, что ситуация растянется на годы. Поэтому сегодня страны начинают постепенно пересматривать условия и ужесточать требования, чтобы уменьшить приток новых беженцев.

Ирландия: помощь уменьшат почти в шесть раз

На днях стало известно о планах Ирландии существенно уменьшить выплаты украинцам. Как пишет местное издание The Irish Time, главной целью сокращения льгот является уменьшение наплыва людей в страну.

Свободное жилье для украинских беженцев в Ирландии закончилось еще в августе, поэтому новоприбывших начали селить в палатках

Свободное жилье для украинских беженцев в Ирландии закончилось еще в августе, поэтому новоприбывших начали селить в палатках. Многие украинцы жалуются на плохие условия пребывания в палаточных лагерях, поэтому правительство страны постоянно ищет выход. Беженцев уже размещали в выставочном центре, в модульных домах. Также были идеи селить украинцев на территории поместья Glendalough Estate. Но из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и соответствующих условий от таких планов размещения отказались.

Сейчас государство оплачивает проживание для более 70 тыс. граждан Украины, и это оказалось слишком много для маленькой страны. Правительство хочет как-то уменьшить нагрузку на бюджет, поэтому началось "закручивание гаек". В октябре срок, на который беженцы могут оставлять свое жилье в Ирландии, сократили с 7 дней до 0. Это означает, что украинцы могут потерять жилье в Ирландии, если, например, поедут на Рождество домой.

Ирландское правительство считает, что нынешняя помощь 220 евро в неделю — это в разы больше, чем в других странах Европы Фото: Flickr

Что касается сокращения выплат, то оно произойдет в январе 2024 года. Ирландское правительство считает, что нынешняя помощь 220 евро в неделю — это в разы больше, чем в других странах Европы. Выплаты решили сократить кардинально — до 38,8 евро, то есть почти в шесть раз. Но если выехать из государственного центра проживания, ставка снова возрастет до максимального уровня.

Кроме того, в планах предоставлять бесплатное жилье украинским беженцам только на 90 дней, потом квартиру придется искать самостоятельно. Жилищные изменения будут касаться только тех украинских беженцев в Ирландии, которые приедут в будущем.

Норвегия: необходимость поездки домой придется обосновать

Изменить социальные условия и правила для украинских беженцев, чтобы уменьшить их приток, решили и в Норвегии, пишет местное издание NRK. Отмечается, что по состоянию на август 2023 года помощь в Норвегии была в 2-4 раза выше, чем в Швеции, и вдвое выше, чем в Дании. И в правительстве наконец осознали, что с этим надо что-то делать.

В частности, власти планируют отменить выплату "задним числом" социальной помощи на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране. Пока что эти средства выплачивают после продления временного вида на жительство по итогам первого года, и при этом семьи могут получать новые ежемесячные выплаты.

В Норвегии планируют отменить выплату "задним числом" социальной помощи на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране

Также в Норвегии усилят контроль за поездками в Украину и другие государства тех, кто получает в стране социальные выплаты и имеет вид на жительство. Беженцам "на пособии" потребуется обосновать необходимость поехать домой. Если такие поездки будут противоречить условиям вида на жительство, это может привести к его потере. Правительство Норвегии напоминает, что подобные условия имеют беженцы из других стран. В общем идея проста: если получаете помощь в Норвегии, оставайтесь в Норвегии.

Идея норвежского правительства проста: если получаете помощь в Норвегии, оставайтесь в Норвегии Фото: Из открытых источников

Новоприбывшие беженцы, нуждающиеся в жилье, должны будут обращаться исключительно в Национальный центр Роде (норв. Råde), который является лагерем для беженцев, тогда как раньше можно было выбирать из пяти городов. От размещения беженцев в гостиницах и местах отдыха планируют отказываться.

Кроме того, скорее всего, в Норвегии введут "период ожидания" перед тем, как люди получат доступ к полному пакету социальной поддержки.

Германия: придется отчитываться о поисках работы

Уже несколько месяцев над изменениями правил относительно трудоустройства беженцев работает немецкое правительство. Изменения будут касаться не только украинцев, а всех переселенцев, которые намерены остаться в стране на длительное время. Но сначала их начнут внедрять именно для украинцев с временной защитой.

Германия планирует ослабить условие по знанию немецкого языка для украинских временных переселенцев, но в то же время ужесточить требования к безработным

Планируется ослабить условие относительно знания немецкого языка для украинских временных переселенцев, но одновременно ужесточить требования к безработным, пишет Deutsche Welle. В частности, они должны будут регулярно отчитываться об успехах с поисками места работы и посещать собеседования от профильного агентства. Не исключено, что при определенных условиях у таких людей даже заберут выплаты.

Правительство Германии снизило языковой барьер для украинцев и призвало всех идти работать Фото: Getty Images

"Мы понимаем, что языковые знания важны. Но они не должны быть совершенными. Более 100 тысяч беженцев из Украины закончили языковые курсы, а еще примерно 100 тысяч завершат обучение в 2023 году. В аналогичной ситуации еще 200 тысяч беженцев из других стран. Языковой барьер снижается, пришло время идти работать", — цитирует издание заявление министра труда ФРГ Губертуса Гайля.

На днях депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что беженцы, пригодные к военной службе, должны вернуться в Украину. По его словам, из украинских мужчин, бежавших от войны в Германию, можно было бы собрать более 10 дивизий или привлечь их к общественным работам. Ведь только в Германии их 220 тысяч, а в целом в ЕС — более 600 тысяч. Словом, Германия не отступает от стратегии, которая была раньше: беженцы должны или работать, или ехать домой.

Чехия: правительство поможет приобрести билеты в Украину

Похоже, Чехия решила пойти по пути Швеции. Как ранее писал Фокус, шведское правительство разработало стратегию по возвращению украинских беженцев домой. Стратегия заключается в том, чтобы стимулировать украинцев покинуть страну предоставлением финансовой помощи. Размеры выплат будут колебаться от 1 тысячи до 4 тысяч швейцарских франков (1050 — 4200 евро) на человека в зависимости от того, когда человек решит вернуться на Родину. Наибольшие суммы получат те, кто покинет страну как можно быстрее, не дожидаясь окончания срока действия временной защиты.

Недавно чешский парламент одобрил ряд изменений в закон о помощи украинским беженцам, и среди основных поправок — оказание помощи с добровольным возвращением в Украину. Помощь не будет включать предоставление наличных, но украинцам могут приобрести билеты или в отдельных случаях оплатить жилье перед отъездом. Когда программу запустят и какие условия в ней пропишут, в правительстве еще не решили.

Если в ЕС количество беженцев составляет в среднем 9,5 человек на тысячу человек, то в Чехии — 33,7

По данным Евростата, Чехия входит в тройку стран, принявших больше всего беженцев, и занимает первое место в Европе по количеству получателей временной защиты на тысячу человек — 33,7. Для сравнения: в ЕС этот показатель составляет в среднем 9,5 на тысячу человек.