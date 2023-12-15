"Есть разные инструменты": Мишель уверен в финансировании Украины несмотря на вето Орбана

По словам президента Евросовета, его целью было собрать голоса всех 27 членов ЕС, а иметь единогласные решения сложно, но возможно.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Украину видеть положительный знак в голосовании за бюджетную поддержку, даже несмотря на то, что глава Венгрии Виктор Орбан заблокировал ее принятие в ночь на пятницу. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Мишеля после завершения встречи лидеров ЕС.

Как отметил президент Евросовета, его целью было собрать голоса всех 27 членов ЕС.

"Мы все еще способны иметь единогласные решения. Это всегда сложно. Но сейчас мы уже построили почти единодушие, все кроме одного голоса", — заявил он.

Из-за отказа Орбана поддержать финансовый "мегапакет" решение отложили до января, когда ради этого соберется внеочередной саммит ЕС. Впрочем, Мишель уверяет, что Украина все равно получит средства.

"У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это — сигнал, который мы хотим послать Украине", — подчеркнул он.

В издании добавляют, что Мишель отказался уточнять, пойдет ли Европейский Союз на принятие решения в обход вето Орбана, однако подчеркнул, что ЕС выполнит финансовые обязательства по помощи Украине.

"У нас есть разные инструменты, чтобы обеспечить, что мы выполним свое политическое обещание", — заверил политик.

Премьер Венгрии Орбан наложил вето на выделение помощи Украине: детали

Напомним, 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение для Украины 50 млрд евро от Европейского Союза. По словам политика, к этому вопросу в ЕС вернутся в следующем году.

"Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки", — написал он.

Ранее сообщалось, что Орбан устроил "демарш" во время голосования по вступлению Украины в ЕС. Политик заявил, что Венгрия не хочет участвовать в этом "плохом решении" и назвал его нерациональным при нынешних обстоятельствах.

Напомним, что 14 декабря Орбан говорил, что не видит оснований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.