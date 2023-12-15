Сокращение помощи в 2024 году: какие страны планируют урезать выплаты украинским беженцам

О возможности отмены финансовой поддержки для украинских беженцев заявляли, например, в правительстве Польши. Предполагалось, что этапное уменьшение финансовой помощи начнется в первом квартале 2024 года.

Более 4 миллионов украинцев получают убежище в Европе, однако уровень помощи отличается в разных странах. Некоторые правительства уже одобрили сокращение выплат гражданам Украины из-за финансового давления на бюджет, тогда как другие все еще рассматривают этот вариант. О том, что известно о сокращении выплат украинским беженцам в европейских странах в 2024 году сообщает "РБК-Украина".

В Норвегии хотят отменить выплаты на детей за первый год проживания

На портале правительства Норвегии отмечают, что до сих пор граждане Украины получали финансовую поддержку на ребенка "с задолженностью", если они продолжали оформление временного проживания через год. Фактически, по информации издания, это означает, что украинцы получают финансовую поддержку на ребенка в течение всего первого года проживания в Норвегии в единовременном порядке и одновременно имеют право на дальнейшее ежемесячное пособие на ребенка.

Правительство выдвигает предложение прекратить выплату за первые 12 месяцев. Отмечается, что украинские беженцы получают финансовую помощь через систему приема и программу интеграции.

Поэтому Министерство по делам детей и семьи представит на рассмотрение предложение об отмене текущей системы несвоевременной выплаты пособия на детей для всех, кто сейчас прибывает в Норвегию. Для тех, кто уже находится в стране, будут необходимы определенные переходные правила.

Украинцы с временной защитой в Норвегии получают финансовую помощь, которая составляет примерно 650 евро на взрослого и 250-350 евро на каждого ребенка. Во время прохождения интеграционной программы граждане Украины могут получать ежемесячную поддержку на уровне примерно 1400 евро. В издании отмечают, что они используют эти средства для самостоятельной оплаты жилья и коммунальных услуг.

Выплаты новоприбывшим в Ирландии сократят в 5 раз

В конце января 2024 года в Ирландии вступит в силу сокращение выплат новоприбывшим украинским беженцам и ограничение времени пребывания в государственном жилье.

Уменьшение финансовой поддержки предусматривает снижение еженедельных выплат украинским беженцам с 220 евро до 38,80 евро, когда они находятся в государственном жилье, например, таком как гостиницы. Беженцы из Украины, имеющие детей, будут получать 29,80 евро на каждого ребенка еженедельно. Это означает, что в месяц женщина с ребенком будет получать помощь только в 275 евро.

Законопроект планируют внести на рассмотрение в начале января.

По информации издания, новоприбывшие беженцы будут иметь возможность воспользоваться государственным бесплатным жильем только в течение первых 90 дней. После выезда украинцев из государственного жилья, они могут получать повышенные выплаты, если будут отвечать установленным требованиям.

В Германии и Польше также обсуждают возможное сокращение помощи

Как сообщает Reuters, 26 сентября Министерство финансов Германии заявило, что страна планирует вдвое сократить федеральную помощь, предназначенную землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев. Соответствующий шаг нужен для экономии денег на фоне стремительного роста инфляции и экономического спада. Правительство может также прекратить свой вклад в расходы на уход и интеграцию 1 млн украинских беженцев.

В правительстве Польши также заявляли о возможности отмены финансовой поддержки для украинских беженцев. Предполагалось, что этапное уменьшение финансовой помощи начнется в первом квартале 2024 года. Однако пока нет официального решения по этому вопросу.

Напомним, в пять раз сократит соцвыплаты украинским беженцам Ирландия. Там власти одобрили сокращение еженедельной помощи, и теперь эта сумма составляет 38,8 евро.

Фокус уже сообщал, что украинские беженцы на Западе оказались перед мучительным выбором: вернуться домой или пустить корни за рубежом.