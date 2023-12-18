"Должны сделать выводы": в НБУ предупредили о рисках, если Украина останется без помощи Запада

По словам главы НБУ Андрея Пышного, заверения, которые озвучили международные партнеры, и успешное прохождение второго пересмотра программы Международного валютного фонда, дают основания рассчитывать, что поддержка донорской коалиции сохранится и в 2024 году.

Международные партнеры заверили украинское правительство, что не прекратят финансовую поддержку страны в 2024 году. Но вопрос все равно остается неопределенным, и это нужно учитывать при разработке планов на будущий год. Об этом сказал глава Национального банка Украиын (НБУ) Андрей Пышный.

"Что касается рисков в следующем году, то много внимания гарантиям получения международной помощи", — сказал глава Нацбанка во время встречи с представителями австрийских и немецких компаний в Украине.

По словам Андрея Пышного, неопределенность с международной помощью растет.

"Параллельно с этим растут и риски, и мы должны сделать выводы по этой турбулентности и учесть их в дальнейшей работе", — подчеркнул он.

Он также напомнил о частичной реализации рисков ритмичности поступления внешнего финансирования.

"Однако заверения, которые мы получили от партнеров вместе с успешным прохождением по Украине второго пересмотра программы МВФ, дают основания рассчитывать на поддержку донорской коалиции в 2024 году", — отметил Пышный.

Деньги для Украины: как партнеры поддерживают страну в войне против РФ

Институт мировой экономики в Киле подсчитал, что с августа по октябрь партнеры пообещали передать Украине 2,11 млрд евро. Это почти в десять раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По информации издания Bild, финансовая поддержка Украины опустилась до самого низкого уровня с момента полномасштабного нападения России в 2022 году.

Как отметил руководитель группы Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш, сейчас Украина все более зависима от небольшого количества больших партнеров. Например, Германии или Соединенных Штатов Америки.

К слову, в начале декабря 2023 года политолог Игорь Рейтерович, комментируя неопределенность с поддержкой Украины со стороны США отметил, что так происходит в связи с будущими президентскими выборами в стране.

Также Фокус писал, как изменится ситуация в Украине без финансовой помощи США. Издание попросило экспертов объяснить, что будет, если США прекратят поддерживать Киев деньгами.