Миллиардные убытки: в НБУ подсчитали, как блокада границы вредит Украине

По подсчетам Национального банка, сокращение объема внешней торговли Украины из-за забастовки польских перевозчиков в ноябре 2023 года составило 860 миллиона долларов, а в декабре — 620 миллиона долларов.

Украинский бюджет, по предварительным оценкам, недосчитается около 1,5 миллиарда долларов на фоне проблем с пересечением грузового транспорта западных границ страны. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ) в ответ на запрос журналистов "РБК-Украина".

Так, сокращение объема внешней торговли в ноябре 2023 года составило 860 миллиона долларов, а в декабре — 620 миллиона долларов.

"По оценкам НБУ, блокада отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы Украины обусловила потери экспорта в ноябре в сумме 160 млн долларов и снижение импорта на 700 млн долларов", — сообщили в Нацбанке.

Как отмечается, большие потери импорта обусловлены тем, что этот процесс сильнее зависим от автомобильных перевозок, в отличие от экспорта. Как свидетельствуют данные Гостаможни, в текущем году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта была на уровне почти в 35%, импорта — 70%.

При этом потери импорта были частично компенсированы благодаря тому, что увеличились поставки товаров по железной дороге.

"А потери экспорта — благодаря наращиванию поставок через новый морской коридор, объемы перевозок которым по результатам ноября вплотную приблизились к самым высоким значениям перевозок "зерновым коридором", — сообщили в регуляторе.

В НБУ подчеркивают, что происходящая переориентация импортных поставок топлива на железнодорожный транспорт, наращивание перевалки как экспортных, так и импортных грузов через новый морской коридор и определенное ослабление блокады в течение второй декады декабря, сможет снизить будущие в экспорте до 120 миллиона долларов в месяц, а в импорте — до 500 миллиона долларов в месяц.

Забастовки на польско-украинской границе — что известно

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Вскоре проезд грузового транспорта на двух пунктах пропуска с Украиной был полностью заблокирован.

1 декабря украинские водители, которые не могли пересечь границу из-за блокады, провели переговоры с консулом. 4 числа в пункте пропуска "Угринов — Долгобичув" начали пропускать пустые грузовики.

Из-за протестующих экспорт через заблокированные пункты пропуска снизился на 40%, а госбюджет Украины потерял 9,3 миллиарда гривен, поскольку недополучил таможенные платежи.

Впоследствии стало известно, что заблокированные на границе с Польшей грузовики вернут в Украину по железной дороге. Так, вечером 7 декабря из Украины в Польшу был отправлен первый контрейлерный поезд с грузовиками, в состав которого вошли 23 платформы с 13 загруженными тягачами и полуприцепами.

В понедельник, 11 декабря, на границе Польши и Украины протестующие начали пропускать грузовики через пункт пропуска "Ягодин — Дорохуск". Но уже вечером поставили на переходе якобы сломанную фуру и снова заблокировали проезд.

Еврокомиссия призвала разблокировать все пункты пропуска на границе с Польшей.

Напомним, в конце ноября в Офисе президента объясняли, мешает ли страйк польских перевозчиков поставкам оружия.