Не ясно, действительно ли покойники: в ЕС не отменят санкции даже с мертвых россиян, — СМИ

Наследники российских олигархов, получив подсанкционные средства, потратят их на войну в Украине, уверены еврочиновники. Поэтому отныне автоматической отмены санкций не будет.

Российские граждане даже после смерти должны находиться под санкциями Европейского Союза. Одна из причин такой позиции Брюсселя — уверенность, что в случае снятия ареста активов деньги пойдут на российско-украинскую войну. Об обосновании мнения европейцев написали в издании Euobserver.

Издание указало, что в понедельник, 19 декабря, в ЕС приняли решение не снимать санкции с покойных россиян — об этом сообщил анонимный источник журналистов. При этом решение основывались на нескольких соображениях. Во-первых, европейцы уверены, что деньги, полученные наследниками, вновь начнут тратиться на войну РФ против Украины. Во-вторых, нет уверенности, что россиянин, на которого наложили санкции, действительно умер.

Ранее режим наложения ареста на активы подсанкционного россиянина предусматривал, что в случае смерти они автоматически разблокировались.

"Автоматическая система изъятия умерших из списков, которая действовала до сих пор, была предметом беспокойства", — отметил чиновник, как общался с журналистами.

Кроме того, помнят об экс-владельце ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине, который якобы подорвался в самолете 24 августа 2023 года под Тверью. Еврочиновники до сих пор не уверены, что он действительно мертв.

"Мы никогда не можем быть уверены, действительно ли такие люди умерли, или они все же живы", — цитируют слова еврочиновника.

Журналисты "Европейской правды" напомнили о четырех россиянах, чье имущество освободили из-под ареста в связи с их смертью. В журнале Евросоюза в сентябре 2023 года назвали имена покойных граждан РФ: владелец медиахолдинга "РБК" Григорий Березкин, совладелец "Нортгаза" Фархад Ахмедов, экс-глава Ozon Александр Шульгин, полковник ВС РФ Георгий Шуваев, который погиб на Харьковщине.

Санкции против РФ — детали

Отметим, в декабре 2023 года в Евросоюзе приняли 12 пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Европейцы приняли решение наложить арест на имущество сына Дмитрия Медведева. Кроме него, в списке еще 60 физических лиц и 86 организаций. Также запрещено покупать и торговать российскими бриллиантами, усилят контроль за нарушением цен на нефть.

В то же время во время саммита лидеров стран-членов ЕС заблокировали выделение Украине 50 млрд евро, которые должны были поддержать ее экономику и армию в противостоянии с РФ. Решение заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Перед этим он устранился от голосования о начале переговоров о вступлении в ЕС и отметил, что имеет 75 причин, чтобы и дальше вредить украинцам.

Напоминаем, республиканцы и демократы в Сенате США уверяют, что решат вопрос средств для Украины не раньше января 2023 года. Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для удержания позиций на войне нужно мобилизовать 500 тысяч украинцев и потратить на это 500 млн грн.