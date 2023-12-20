Рождество в эмиграции: почему большинство украинцев в Польше не поедут на праздники домой

Лишь 13% украинцев планируют поехать на Рождество в Украину. Для большинства украинцев дорога домой значительно затруднена или вообще невозможна из-за полномасштабной войны.

Семь из десяти граждан Украины в Польше останутся в этой стране на Рождество. Половина украинцев будут праздновать Рождество с семьей и родственниками, которые также находятся в Польше, а каждого десятого ждут праздники в одиночестве. Об этом говорится в исследовании "Мигранты — Рождество в Польше", проведенном 30 ноября — 11 декабря 2023 года Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Почти половина украинцев будут праздновать Рождество в Польше, потому что их семьи и родственники находятся в этой стране. Четверо из десяти говорят, что на решение остаться за границей во время праздников влияет опасность, связанная с полномасштабной войной в Украине, а почти треть останавливает слишком сложная дорога домой. Еще 35% украинцев будут работать во время рождественских праздников в Польше.

35% украинцев будут работать во время рождественских праздников в Польше

Также оказалось, что более половины украинцев (54%) собираются отмечать ближайшие праздники по григорианскому или новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря. Лишь каждый десятый респондент планирует празднование 7 января по юлианскому календарю. Почти каждый четвертый намерен праздновать Рождество и в декабре, и в январе.

Авторы исследования спросили респондентов в Польше, как они планируют провести праздники, можно было выбирать три варианта. Ответы распределились следующим образом:

с родственниками, которые живут в Польше 30%;

буду общаться онлайн с близкими, которые не живут в Польше 23%;

со знакомыми земляками 17%;

буду активно отдыхать (прогулка, экскурсия) 16%;

буду работать 14%;

буду пассивно отдыхать (слушать музыку, читать книги и т.д.) 13%;

пойду на Рождественскую службу 13%;

со знакомыми поляками 11%;

в одиночестве 10%;

на организованной рождественской встрече вне дома 6%.

Для 28% опрошенных украинцев это будет первое Рождество, которое они будут праздновать в Польше. Более трети уже второй раз будут находиться в Польше во время рождественских праздников, 18% — в третий раз. Почти каждый пятый украинец (19%) говорит, что находился в Польше в рождественский период более трех раз.

Каждый десятый встретит Рождество в одиночестве

Об эмоциях и чувствах, сопровождающих мигрантов в рождественский период этого года, авторы исследования спросили всех иностранцев в Польше. 43% респондентов сказали о надежде, каждый четвертый — об оптимизме, 23% — о грусти. Также в топ-семерку эмоций вошли радость (22%), любовь (22%), спокойствие (21%) и благодарность (20%).

"Иностранцы составляют 6,5% всех работников в Польше. Поэтому мы рады, что процент иммигрантов, которые проводят Рождество в Польше с польскими друзьями, увеличился. Однако, как показывает исследование, доля иммигрантов, которые проводят праздники в одиночестве, удвоилась, — прокомментировал результаты исследования председатель правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус, — Поэтому, как и в предыдущие годы, мы обращаемся ко всем работодателям, которые трудоустраивают иммигрантов, с просьбой помнить о тех, для кого грядущие праздники будут обозначены не только надеждой, но и грустью из-за разлуки с близкими или тоской по родному краю".

Напомним, что исследование "Барометр профессий" указывает на дефицит десятков профессий в Польше в следующем году. Преимущественно это работа, связанная с физическим трудом.

Как ранее писал Фокус, в Европе меняются условия временной защиты для украинцев, чтобы уменьшить приток новых беженцев.