Друг Путина потребовал снять санкции и выплатить компенсацию: как отреагировал суд в ЕС

Суд также отклонил требования олигарха Романа Абрамовича по поводу компенсации и отметил его роль в российской сталелитейной компании Evraz.

Российский бизнесмен Роман Абрамович попытался через суд отменить введенные против него санкции со стороны Европейского Союза. Однако Европейский суд в Люксембурге отклонил ходатайство россиянине. Об этом стало известно агентству Reuters.

Как пишут журналисты, Абрамович требовал не только отменить санкции, но и выплатить ему компенсацию. О какой именно сумме идет речь неизвестно, однако суд отверг требование бизнесмена. Так, ограничение против бизнесмена останутся в силе, поскольку Абрамович причастен к российской сталелитейной компании Evraz, а также спонсирует российское правительство.

"Суд отклоняет иск, тем самым подтверждая принятые против него ограничительные мер. Евросовет на самом деле не ошибся в своей оценке, решив включить, а затем сохранить имя Абрамовича в списках, учитывая его роль в группе Evraz и, в частности, в ее материнской компании", — сказано в постановлении суда ЕС.

Судьи ЕС также отклонили заявления Абрамовича о "непропорциональном ущемлении" его свободы свободно передвигаться по территории Евросоюза, поскольку он якобы является гражданином Португалии.

Кто такой Роман Абрамович?

Роман Абрамович — российский предприниматель, миллиардер и государственный деятель. Был губернатором Чукотского автономного округа и занимал должность председателя Думы Чукотского автономного округа Российской Федерации. Forbes оценивает его состояние в 9,2 миллиарда долларов.

После того как 24 февраля 2022 года Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, Европейский Союз ввел санкции против российских чиновников и многих российских бизнесменов, среди которых и Роман Абрамович.

Отметим, Фокус рассказывал, что обжаловать санкции ЕС в августе текущего года пытался и деловой партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер. Но Высокий суд в Лондоне решил, что претензии Швидлера являются безосновательными.

Напомним, в июне 2023 года СМИ узнали, что Роман Абрамович не подписал соглашение о передаче 2,3 миллиарда фунтов стерлингов средств, которые были выручены с продажи футбольного клуба "Челси" (Лондон) Украине. Препятствием стало желание бизнесмена отдать часть этих денег "россиянам, которые пострадали от войны".

А в начале декабря 2023 года стало известно, что двое детей Романа Абрамовича, 30-летний Аркадий и 31-летняя Анна, стали гражданами Литвы, чтобы избавиться от санкций.