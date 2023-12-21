Украинкам выплатят новую финансовую помощь: как получить 70 тысяч гривен

На денежную помощь могут претендовать только те украинки, у которых есть минимальный опыт ведения бизнеса.

Украинки до 31 декабря 2023 года могут подавать заявки на получение денег, которые можно направить на развитие или создание собственного бизнеса. Средства предоставляет благотворительный фонд "Женские возможности", сообщает пресс-служба организации.

Кому дадут финансирование

Претендовать на выплаты могут женщины, которые:

зарегистрированы как физические лица-предприниматели в Николаевской или Одесской областях;

сменили локацию бизнеса в указанные регионы после начала полномасштабной войны и при этом имеют статус ВПЛ (внутренне перемещенных лиц).

Украинки, чьи кандидатуры будут утверждены для получения выплат, получат по 70 тысяч гривен. Эти средства они смогут направить на развитие собственного дела.

Согласно условиям, претенденты на получение финансовой помощи должны не менее полугода заниматься бизнесом. О результатах конкурса объявят в январе 2024 года.

Как подать заявку

Для этого необходимо заполнить специальную форму по ссылке: В анкете нужно указать:

информацию о себе и своем бизнесе,

мотивационное письмо,

документы, которые подтверждают стаж предпринимательской деятельности,

бизнес-план.

Перерасчет пенсий: кому будут платить почти 24 тысячи гривен

В Украине с 1 января 2024 изменится максимальный и минимальный размер пенсии. Так, максимальная пенсия в Украине станет больше на 2,6 тысячи гривен и составит 23 610 гривен. На повышение могут рассчитывать те пенсионеры, чьи выплаты сейчас ограничены десятью прожиточными минимумами. Тем временем прожиточный минимум для этой категории граждан в январе вырастет с 2 093 до 2361 гривен.

Напомним, недавно Фокус писал, что украинские семьи, которые проживают в Киеве и области, могут получить финансовую помощь от благотворительного фонда "Деполь Украина". Финансовая помощь в размере 10,8 тысячи гривен доступна:

семьям, где есть несовершеннолетние дети при условии, что семья получила справку ВПО не позднее 90 дней назад;

лицам со справкой ВПЛ сроком до 30 дней на момент подачи заявки;

украинцам, которым не предоставляли финпомощь другие благотворительные организации.

Кроме того, 28 ноября Фокус сообщал, что в некоторых областях Украины переселенцам выплачивают новую денежную помощь.