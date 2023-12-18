Украинцам из двуг регионов выплатят более 10 тысяч гривен помощи: как подать заявку

Дополнительные выплаты переселенцам от благотворительного фонда "Деполь Украина" можно будет получить еще до конца 2023 года.

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После полномасштабного вторжения России в Украину в нашей стране появились миллионы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Некоторые люди потеряли почти все, что было нажито в мирной жизни. Правительство и различные международные организации поддерживали ВПЛ, оказывая им, в частности, денежную поддержку. И хотя большинство благотворительных организаций уже не принимают заявки о помощи от украинских граждан, некоторые все же могут получить выплаты. Так, например, финансовую поддержку, размер которой составляет 10,8 тысяч гривен, оказывает благотворительный фонд "Деполь Украина". Об этом сказано на сайте организации.

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Кому выплатят деньги

На выплаты от благотворительного фонда могут претендовать проживающие в Киеве и области семьи. Также, чтобы получить деньги, претенденты должны соответствовать некоторым критериям. Например, финансовая помощь будет доступна:

семьям с несовершеннолетними детьми, если им выдали справку внутренне перемещенных лиц не позднее 90 дней назад;

лицам со справкой ВПЛ сроком до 30 дней на момент подачи заявки;

украинцам, которые не пользовались материальной помощью от других благотворительных фондов.

Отмечается, что украинцам не предоставят всю сумму помощи сразу. Денежные средства будут будут поступать на счета граждан в течение трех месяцев в размере 3,6 тысячи гривен.

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Как подать заявку

Для начала претенденты на получения выплат должны заполнить специальную форму. Найти документ можно по ссылке. В благотворительном фонде отмечают, что заявители должны подавать в анкете точную и полную информацию, поскольку все внесенные данные будут несколько раз внимательно перепроверять.

Напомним, что почти 278 тысяч пенсионеров, которые живут в зоне боевых действий и получают низкие пенсии, с августа 2024 года могут рассчитывать на дополнительную выплату от ООН. Финансирование предоставляется в рамках второй волны проекта Всемирной продовольственной программы.

Также Фокус рассказывал, кто из украинцев может получить денежную помощь на отопление своего жилья.