Українцям із двох регіонів виплатять понад 10 тисяч гривень допомоги: як подати заявку

Додаткові виплати переселенцям від благодійного фонду "Деполь Україна" можна буде отримати ще до кінця 2023 року.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нашій країні з'явилися мільйони внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Деякі люди втратили майже все, що було нажито в мирному житті. Уряд і різні міжнародні організації підтримували ВПО, надаючи їм, зокрема, грошову підтримку. І хоча більшість благодійних організацій уже не приймають заявок про допомогу від українських громадян, дехто все ж може отримати виплати. Так, наприклад, фінансову підтримку, розмір якої становить 10,8 тисяч гривень, надає благодійний фонд "Деполь Україна". Про це йдеться на сайті організації.

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Кому виплатять гроші

На виплати від благодійного фонду можуть претендувати сім'ї, які проживають у Києві та області. Також, щоб отримати гроші, претенденти мають відповідати деяким критеріям. Наприклад, фінансова допомога буде доступна:

сім'ям із неповнолітніми дітьми, якщо їм видали довідку внутрішньо переміщених осіб не пізніше 90 днів тому;

особам із довідкою ВПО терміном до 30 днів на момент подання заявки;

українцям, які не користувалися матеріальною допомогою від інших благодійних фондів.

Зазначається, що українцям не нададуть усю суму допомоги одразу. Грошові кошти надходитимуть на рахунки громадян протягом трьох місяців у розмірі 3,6 тисячі гривень.

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Як подати заявку

Для початку претенденти на отримання виплат мають заповнити спеціальну форму. Знайти документ можна за посиланням. У благодійному фонді наголошують, що заявники мають подавати в анкеті точну та повну інформацію, оскільки всі внесені дані будуть кілька разів уважно перевіряти ще раз.

Нагадаємо, що майже 278 тисяч пенсіонерів, які живуть у зоні бойових дій і отримують низькі пенсії, із серпня 2024 року можуть розраховувати на додаткову виплату від ООН. Фінансування надається в рамках другої хвилі проєкту Всесвітньої продовольчої програми.

Також Фокус розповідав, хто з українців може отримати грошову допомогу на опалення свого житла.