Все поддерживают, но есть нюанс: Кулеба рассказал, когда США и ЕС дадут деньги Украине

По словам министра иностранных дел, первыми в 2024 году финансовую поддержку Киеву направят США. С Евросоюзом вопрос о предоставлении денег тоже улажен.

США и Европейский Союз точно согласуют финансовую помощь для Украины. Произойдет это в первые дни 2024 года. Об этом сказал в ходе своего выступления на форуме NV министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, первыми финансовую помощь Украине, скорее всего, выделят Соединенные Штаты Америки.

"8 января возвращается после каникул Сенат, 9 января — Палата представителей. То есть в любой следующий день может появиться решение", — объяснил он.

Дмитрий Кулеба отметил, что ему известно о том, что обе палаты не против выделить помощь Украине, но единственный вопрос, который может этому помешать — граница.

"Они будут договариваться и завтра, и на следующей неделе. Хотя у всех каникулы, но общение будет происходить, и прогресс в этих переговорах есть", — сказал министр.

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Также чиновник уверен, что Евросоюз утвердит новую четырехлетнюю программу помощи. Она до сих пор не утверждена, поскольку глава венгерского правительства Виктор Орбан против.

"Он вернулся к вопросу денег и сказал, что ему нужно больше времени. Дискуссия по поводу денег продлена на месяц, чтобы избежать вето Виктора Орбана. Если все будет хорошо, то мы получим пакет от 27 государств. Если нет — мы все равно получим пакет, но уже от 26 государств. Поэтому вопрос относительно денег решен, и дата следующего саммита определена", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Украина и финансовая поддержка Запада

На фоне задержек западной финансовой помощи в Украине запустили план "Б" для финансирования расходов. Как объяснил министр финансов Сергей Марченко, страна будет искать внутренние ресурсы на январь–февраль 2024 года.

"Это авансовая уплата дивидендов, увеличение объема заимствований и другие меры. Ситуация не является критической, просто понимание, что нам нужно будет максимально полагаться на внутренний ресурс", — объяснил он.

По его словам, потенциальный риск на следующий год — увеличение расходов госбюджета на 2025 год, в том числе на оборону.

"Мы не можем знать заранее, в какой момент там чего-либо не хватит. Слишком много вопросов по эффективности использования средств именно по этому направлению", — подчеркнул министр.

Ранее 21 декабря стало известно, что Украина подписала изменения в Меморандум о взаимопонимании относительно приостановления выплат по официальному долгу со странами "Большой семерки" и Парижским клубом. Известно, что действие Меморандума продлено до 2027 года.