ООН безвозмездно выплатит украинцам до $25 тысяч: кто сможет получить
Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, гранты доступны малым производителя агропродукции с запада Украины. Они могут получить от ООН от 10 до 24 тысяч долларов.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала второй этап грантовой программы для украинских фермеров, в рамках которой им безвозмездно выделяют денежную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Программа доступна для малых производителей из четырех западных областей:
- Львовской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Черновицкой.
Как информируют в ведомстве, гранты выдадут производителям, которые занимаются производством географических брендов, таких как Закарпатский мед, Гуцульская овечью брындза и Гуцульская коровью брындза.
Подавать заявки можно через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 31 января 2024 года. Отмечается, что производители должны будут внести определенную долю от общих затрат, и сумма, которая должна быть покрыта грантополучателем, будет отличаться в зависимости от выбранной цепочки добавленной стоимости. Гранты будут выплачиваться в украинской гривне по обменному курсу ООН. Суммы будут следующими:
- до 370 тысяч гривен (10 тысяч долларов) выдадут малым сельхозпроизводителям;
- до 925 тысяч гривен (25 тысяч долларов) выделят сельскохозяйственным микро- и малым предприятий, сельскохозяйственным кооперативам и ассоциациям производителей продукции с географическими указаниями.
"Во время первого цикла программы уровень одобрения заявок был на уровне почти 65%: было отобрано 138 заявок из 212 заявок, поступивших в Государственный аграрный реестр", — отметили в Минагрополитики.
Общая сумма грантовой поддержки составила 1,73 миллиона гривен. Самые популярные инвестиции: покупка приобретение тракторов, солнечных панелей, специализированного производственного и перерабатывающего оборудования для цепи добавленной стоимости.
Напомним, Министерство социальной политики Украины возобновило программу кредитования "Рука помощи", в рамках которой малообеспеченные гражданам получают беспроцентную помощь на открытие собственного дела. Размер кредита составляет до 100 тысяч гривен и выдается на срок до 3 лет.
Еще Фокус рассказывал, что в Министерстве экономики в рамках инициативы "Ти як?" решило запустить программу для повышения продуктивности украинцев. Это инструмент самоуспокоения, его создавали по принципу малых шагов.