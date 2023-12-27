Запаса прочности все меньше: как санкции разрушают экономику РФ

Россия уже более года находится под беспрецедентными западными санкциями. Но, несмотря на то, что у агрессора еще есть деньги на войну против Украины, санкции украинских союзников хоть и медленно, но убивают российскую экономику.

Ситуация в российской экономике теряет устойчивость, хотя в Кремле продолжают уверять население страны в обратном. Но западные санкции и массовый отток транснациональных компаний серьезно навредили экономическому потенциалу страны, сообщает Business Insider со ссылкой на статью исследователей из Йельского университета Джеффри Зонненфельда и Стивена Тиана.

Что сейчас происходит в российской экономике

По словам экспертов, на фоне санкций Россия уже потеряла 253 миллиарда долларов частного капитала. Деньги были выведены из финансовой системы войны после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. А еще, как отмечают исследователи, Москву лишили доступа к западным технологиям и опыту, в котором очень нуждаются российские компании. В то же время прямые иностранные инвестиции почти полностью иссякли.

"Мы не можем попасть в ловушку, думая, что у Путина все хорошо, но и не должны отказываться от эффективных мер давления на него", — отмечают эксперты.

В своем материале Джеффри Зонненфельд и Стивена Тиан указывают и на другие причины, из-за которых страдает российская экономика. Например, по их данным, с февраля 2022 года около миллиона россиян сбежали в другие страны. Теперь в самой РФ наблюдается нехватка рабочей силы, которая сейчас оценивается в пять миллионов сотрудников.

При этом российские власти сами же и ухудшают ситуацию в экономике. Например, они ввели строгий контроль движением капитала, который сделал российские активы фактически обесцененными на мировых рынках. А передача экспроприированных активов от западных фирм не делает Россию богаче. Тем временем санкции лишили российские компании возможности выпускать новые акции или облигации на западных рынках.

"Россия, которая никогда не поставляла ни одной готовой продукции – ни промышленной, ни потребительской – в мировую экономику, парализована. Она далеко не экономическая сверхдержава, поскольку практически все ее сырье может легко заменить поставками с других стран. Военная машина двигается только благодаря каннибализации предприятий, которые теперь контролируются государством", – говорится в материале.

К слову, ведущий экономический специалист и председатель благотворительного фонда "Новая Страна" Андрей Новак считает, что российская экономика уже не выдерживает темпов войны. Так, по мнению эксперта, Россия экономически может выдержать еще год, но не более. Отметим, что еще, 13 октября стало известно, что России все сложнее финансировать свою армию и в ближайшее время экономика может упасть еще на 25%. При этом, как отметил экономист Эндой Лилико, экономики, которые находятся в состоянии войны, часто находят способ продержаться дольше, чем можно подумать.