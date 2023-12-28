Рейтинг лучших работодателей 2023: какие сейчас зарплаты в банковской сфере

Фокус рассказывает о банках, которые оказались лучшими работодателями в 2023 году и объясняет, как банковской отрасли удалось обрести стабильность во время полномасштабной войны.

Несмотря на масштабные геополитические, демографические и макроэкономические шоки, украинская банковская система сумела выстоять в условиях полномасштабной войны. Это подтверждают и данные Национального банка Украины (НБУ). Так, платежеспособные банки за девять месяцев 2023 года получили 109,9 миллиарда гривен чистой прибыли по сравнению с 7,4 миллиарда гривен за аналогичный период прошлого года. Об этом идет речь в новом рейтинге Фокуса "Дефицит кадров диктует условия. Рейтинг лучших работодателей Украины 2023".

Банковский сектор в 2023 году

Важным вопросом работы банков остается кредитование экономики. В течение года предприниматели не раз жаловались на невозможность получить заем на развитие бизнеса. Однако некоторые программы продолжали развиваться. В частности, кредиты для бизнеса "5-7-9%". По информации Министерства экономики, с начала 2023 года и по состоянию на 20 декабря бизнес получил от финансовых учреждений 25 тысяч кредитов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Общая сумма выданных кредитов — 95 миллиардов гривен.

Что касается обслуживания физических лиц, то многие банки сосредоточились на карточных продуктах. Например, выдавали кредитные карты, развивали интернет-банкинг и свои мобильные приложения.

Зарплаты в финсекторе в течение 2023 года увеличились. На сайтах по поиску работы есть данные, что менеджеру банковского отделения на рынке Киева по состоянию на конец декабря 2023 года предлагали зарплату в пределах 20-40 тысяч гривен.

Кто в лидерах рейтинга лучших работодателей по итогам 2023 года

"Укрсиббанк" . Более пяти тысяч специалистов работают в банке, который является частью BNP Paribas Group. На кадровых порталах указано, что в конце декабря 2023 года в банке открыто более 130 вакансий — это персональные консультанты, кассиры, специалисты, аудиторы, экономисты, аналитики. Своим сотрудникам банк предлагает конкурентную зарплату, ежегодный пересмотр оклада, бонусы, премии, доплаты и надбавки, а также медицинское страхование и страхование жизни.

. Более пяти тысяч специалистов работают в банке, который является частью BNP Paribas Group. На кадровых порталах указано, что в конце декабря 2023 года в банке открыто более 130 вакансий — это персональные консультанты, кассиры, специалисты, аудиторы, экономисты, аналитики. Своим сотрудникам банк предлагает конкурентную зарплату, ежегодный пересмотр оклада, бонусы, премии, доплаты и надбавки, а также медицинское страхование и страхование жизни. "Универсал Банк" . В конце 2023 года банк активно предлагал работу юрисконсультам, администраторам отделений, кассирам, специалистам отделов, программистам, аналитикам. "Универсал Банк" официально трудоустраивает своих сотрудников, предлагает работу со стабильным графиком и комфортные условия работы.

. В конце 2023 года банк активно предлагал работу юрисконсультам, администраторам отделений, кассирам, специалистам отделов, программистам, аналитикам. "Универсал Банк" официально трудоустраивает своих сотрудников, предлагает работу со стабильным графиком и комфортные условия работы. "Райффайзен Банк". Финансовое учреждение входит в международную банковскую группу "Райффайзен" с главным офисом в Вене. По состоянию на конец декабря текущего года банк открыл 122 вакансии. Своим сотрудникам работодатель обещает конкурентоспособную зарплату и бонусы, вознаграждения, гибкие условия труда.

Напомним, банки продолжают финансовый мониторинг даже в условиях войны и могут заблокировать карточки своих клиентов. Для этого у банков есть пять причин. Также Фокус рассказывал, какую сумму денег в 2023 году украинцы хранили в банках.