Обстрел Украины ВС РФ 29 декабря: была ли целью энергетика и будут ли отключения

Украина 29 декабря пережила массированную ракетно-дроновую атаку, следствием которой были жертвы и разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры. Ставит ли агрессор целью снова разрушать электросети и электростанции и могут ли подобные массированные атаки ВС РФ привести к блэкаутам в Украине?

Россия 29 декабря нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами" по городам Украины, в частности, по Киеву, Одессе, Львову, Днепру, Запорожью и другим городам. Следствием такого нападения стали человеческие жертвы, а также разрушение домов, торговых центров, различного типа помещений, линий электропередач. В Минэнерго пояснили, что дефицита электроэнергии в энергосистеме не зафиксировано и не прогнозируется на текущие сутки, а энергосистема сбалансирована и графики отключений не применяются. Между тем, в некоторых регионах все же исчезла электроэнергия, что напрямую связано с результатами обстрелов ВС РФ.

"Из-за неоднократных обстрелов в течение суток были значительно повреждены высоковольтные линии и оборудование ТЭС в Донецкой области. В частности, обломками повреждены блоки, их работа остановлена. Пострадавших нет. В результате боевых действий обесточена ВЛ-110 кВ в Харьковской области. В течение дня выключались две линии ВЛ-750 кВ и ВЛ-330 кВ НЭК "Укрэнерго" в Киевской области. Линии включены в работу. Также из-за нарушения подрядной организацией регламента выполнения работ обесточивалась ВЛ-330 кВ в Днепропетровской области", — сообщили в Минэнерго.

Попадание в энергосистему: планировал ли враг обесточить Украину?

Как сообщил Фокусу Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, массированная атака 29 декабря не связана с планом ВС РФ попасть именно в энергетические объекты.

"Я еще в сентябре говорил, что вероятно массовых ракетных и дроновых атак россиян именно на энергетическую инфраструктуру не будет. Таким было мое мнение. И я до сих пор так считаю. Однако это не означает, что не нужно готовиться к худшему сценарию — прицельным обстрелам энергетики. Мы видим, что пока массированных ракетных ударов по энергетике нет. Действительно, есть отдельные попадания, это касается одной электростанции ДТЭК на востоке страны, которую в декабре уже десять раз обстреляли. Однако те повреждения, которые сейчас получила инфраструктура, не являются следствием прицельного обстрела, это попутное попадание, которое, вероятно, случайное", — говорит эксперт.

Во время атаки 29 декабря были повреждены электросети, но целью врага они не были, говорят эксперты Фото: Укренерго

По его словам, сейчас речь не идет о системной массированной атаке на энергетическую инфраструктуру, скорее, целью россиян 29 декабря были другие объекты.

"Мы увидели попадание в гражданские объекты, целью, в частности, была деморализация украинского общества. Такие у России сейчас цели — нарушение гражданских объектов для создания социального напряжения, а не разрушение энергоинфраструктуры. Но это не означает, что РФ отказалась от массированных атак по энергетическим объектам", — считает Омельченко.

Он добавил: обстрелы ВС РФ усиливают риски отключений потребителей, даже если такие обстрелы идут по другим объектам, но на линии электропередач, станции падают обломки, поэтому риски отключений остаются даже без запланированных массированных атак именно на энергетику страны.

Экономить свет: какое в Украине потребление электроэнергии и какие проблемы есть в энергетике

В Минэнерго проинформировали, что импорт электроэнергии на текущие сутки составляет 14 678 МВт*ч. Это означает, что стабильную работу энергосистемы обеспечивает, в частности, помощь европейских стран, откуда поступает электроэнергия для покрытия потребностей потребителей в Украине. Эксперты говорят — к сожалению, резервов мощности нет, и любой ремонт на станциях может вести к дефициту. Кроме того, до сих пор есть проблема с углем.

"Потребление сейчас не такое большое, поскольку идет потепление, теплый конец декабря, но это не значит, что проблем нет. Проблемы есть. Мы вошли в зиму без резервов мощности, у нас определенный дефицит угля, у нас есть мощности, разрушенные еще в прошлом году и до сих пор не восстановленные. Поэтому мы вынуждены импортировать электроэнергию. Кроме того, остановился один атомный блок. Ситуация в энергетике стабильная, но риски отключений остаются", — отметил Владимир Омельченко. Он считает, что для того, чтобы помочь энергосистеме, гражданам важно думать об экономии электроэнергии и переносить использование приборов на дневные или ночные часы.

Ранее Фокус писал, что отключения электроэнергии могут вернуться в Украину уже этой зимой даже без массированных атак со стороны России.

Напомним, до конца 2023 года компания "Укрэнерго" планирует лишить света должников, которые потребляют электроэнергию на балансирующем рынке и не оплачивают счета .