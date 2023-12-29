Рейтинг лучших работодателей 2023: сколько зарабатывают в сфере IT и телекоммуникаций

Фокус объясняет, как полномасштабная война изменила сферу телекоммуникаций и IT-отрасль в Украине и какие сейчас зарплаты предлагают своим сотрудникам ведущие компании.

По оценке Всемирного банка, убытки телекоммуникационного рынка в Украине из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, по состоянию на 2022 год составил 2,3 миллиарда долларов. Тем не менее украинские операторы телекоммуникаций сумели объединиться для поддержания связи в условиях боевых действий. Об этом идет речь в новом рейтинге Фокуса "Дефицит кадров диктует условия. Рейтинг лучших работодателей Украины 2023".

Телекоммуникации в Украине в 2023 году: что происходило

Так, как свидетельствуют данные Digital Quality of Life Index за 2023 год (DQL 2023), по показателю стабильности фиксированного интернета Украина заняла первое место в мире, прыгнув сразу на 95 позиций. Примечательно, что такой подъем фиксировался с середины 2022-го до середины 2023-го, то есть во время постоянных обстрелов, повреждений сетей и блэкаутов.

Тем временем в ежегодном отчете по скорости Интернета в разных странах мира, наше государство в 2023 году заняло 101 место из 220. Так, средняя скорость загрузки данных в Украине составляет 38,13 Мбит/с.

Лидеры рейтинга лучших работодателей 2023 года среди операторов связи

lifecell. В компании работают около тысячи сотрудников и для всех созданы одинаковые условия для развития. На конец декабря 2023-го, согласно данным сайта по поиску работы, компания открыла 44 вакансии.

В компании работают около тысячи сотрудников и для всех созданы одинаковые условия для развития. На конец декабря 2023-го, согласно данным сайта по поиску работы, компания открыла 44 вакансии. "Киевстар". Оператор покрывает сетью все украинские города и более 28 тысячи сельских населенных пунктов. На компанию работают почти 3,5 тысячи сотрудников. А в конце 2023 года на сайтах по поиску работы "Киевстар" разместил 52 вакансии.

Оператор покрывает сетью все украинские города и более 28 тысячи сельских населенных пунктов. На компанию работают почти 3,5 тысячи сотрудников. А в конце 2023 года на сайтах по поиску работы "Киевстар" разместил 52 вакансии. Vodafone Украина. Один из ведущих работодателей, благодаря которому работа есть у более чем 3 000 украинцев. Сейчас, по данным кадрового портала, в компании открыто 68 вакансий. Преимущества работы в Vodafone: офис в центре, медицинское страхование, бонусы и премии, гибкий график.

IT-отрасль: как изменилась сфера и сколько теперь зарабатывают айтишники

Последние два года оказались для ІТ-сферы довольно непростыми. К экономическим проблемам на фоне войны добавились новые трудности, связанные с резким развитием искусственного интеллекта. К кризису стартапов на мировом рынке в Украине добавились проблемы в аутсорсинговой сфере, когда в 2022 году из-за больших проблем с доступом к электроэнергии и интернету украинские айтишники не могли работать стабильно. Как итог — мировые компании, которые нанимали на работу наших соотечественников, переключились на специалистов из других стран.

Что касается зарплат, то, как рассказала руководитель департамента подбора персонала Jooble Алиса Лаговская, разработчики, которые могут похвастаться более чем годовым опытом работы, могут получать по 500-700 долларов ежемесячно. Медианная зарплата разработчиков в Украине уже год почти не меняется и составляет $3435.

Кто в лидерах рейтинга лучших работодателей 2023

GlobalLogic. У компании есть офисы в Киеве, Харькове, Николаеве и во Львове, где работает более 5 тысяч сотрудников. По состоянию на 26 декабря 2023-го на портале DOU было опубликовано 7 вакансий в GlobalLogic.

У компании есть офисы в Киеве, Харькове, Николаеве и во Львове, где работает более 5 тысяч сотрудников. По состоянию на 26 декабря 2023-го на портале DOU было опубликовано 7 вакансий в GlobalLogic. EPAM . В украинском офисе компании работают 11 375 сотрудников, поэтому компания по праву считается крупнейшим IT-работодателем страны. На конец декабря на кадровых порталах можно найти четыре актуальные вакансии компании EPAM.

. В украинском офисе компании работают 11 375 сотрудников, поэтому компания по праву считается крупнейшим IT-работодателем страны. На конец декабря на кадровых порталах можно найти четыре актуальные вакансии компании EPAM. SoftServe. Ведущая украинская ИТ-компания с офисами в Европе, США, Канаде, Латинской Америке, Сингапуре, Дубае. В SoftServe трудоустроены более 10 тысяч сотрудников. А 26 декабря 2023 года на портале DOU появились три вакансии в компании.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине в 2024 году могут возникнуть задержки с выплатами зарплат и пенсий. Как объяснила министр экономики Юлия Свириденко, причина проблем: отсутствие финансовой поддержки со стороны Запада.