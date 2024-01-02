В Украине изменили условия выхода на пенсию: что нужно иметь для назначения выплат

Украинцы, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут его докупить. Сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, рассказали в ПФУ.

С 1 января 2024 года в Украине изменили условия выхода на пенсию, а именно увеличили количество страхового стажа, который необходим украинцам для назначения выплат. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Отныне пожилым людям нужно иметь на год больше страхового стажа, чем это было в 2023 году, поэтому в 2024 году нужно иметь не менее 31 года стажа.

Право на назначение пенсии по возрасту с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года имеют:

украинцы, которые достигли 60-летнего возраста и имеют не менее 31 года страхового стажа;

украинцы, которые достигли 63-летнего возраста и имеют от 21 до 31 года страхового стажа;

украинцы, которые достигли 65-летнего возраста и имеют от 15 до 21 года страхового стажа.

Как докупить страховой стаж

Стаж, которого не хватает для выхода на пенсию, можно докупить. В ПФУ отметили, что для того, чтобы к страховому стажу добавить один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который определяется как 22% от размера минимальной заработной платы.

Таким образом, чтобы в январе 2024 года гражданину зачислили полный месяц, нужно уплатить 1562 гривны — 22% х 7100 гривен (размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года).

Напомним, пенсионные выплаты украинцам повысят несколько раз в 2024 году. В частности, перерасчет выплат пройдет в три этапа — в январе, марте и июле.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года пересмотрят размер пенсионных выплат для некоторых пенсионеров. Речь идет о тех, кому более 65 лет, которые не работают и не оформлены как ФЛП, имеют достаточный или больший страховой стаж.