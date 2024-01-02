Блэкаут после обстрелов: в ДТЭК рассказали, как долго Киев и область будут без света

По информации энергетиков, уже после обстрелов ВС РФ уже восстановлена работа магистральных сетей в киевском энергоузле. Жителям Киева и области постепенно возвращают свет.

Энергетики уже восстанавливают поврежденные в ходе ракетной атаки 2 января объекты энергоинфраструктуры. В частности, в Киеве, по состоянию на 12:00, электроэнергия снова появилась у жителей Святошинского, Шевченковского, Оболонского и Подольского районов. Об этом сообщили в компании ДТЭК "Киевские электросети".

Свет в Киеве: какая ситуация сейчас

Без света, по информации специалистов, часть жителей:

на Куреневке;

в Святошинском районе;

в Оболонском районе.

"Специалисты занимаются переподключением, чтобы заживить всех, кто пострадал в Киеве из-за атаки", — сказано в сообщении.

Перебои со светом в Киевской области: кому уже вернули свет

Тем временем пресс-служба компании ДТЭК "Киевские региональные энергосети" сообщила, что в Киевской области энергетики возобновили электроснабжение для 81 тысячи семей, оставшихся без света утром 2 января из-за атаки ВС РФ на регион. Электроснабжение было восстановлено частично в Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах.

"Продолжаем работать, чтобы вернуть свет всем жителям Киевской области, которые остались без света из-за атаки врага", — подчеркнули энергетики.

Тем временем, как сообщили в "Укрэнерго", энергетики запустили в работу магистральные сети в киевском энергоузле.

"Коллеги по облэнерго постепенно возобновляют энергопитание потребителей в Киеве и области", — уточнили в "Укрэнерго".

Обстрел Киева 2 января: что известно

Утром 2 января Воздушные силы ВСУ предупредили об активизации почти двух десятков российских самолетов Т-95МС, которые постепенно вышли в точку пуска ракет. Позже стало известно, что РФ действительно запустила ракеты Х-47 "Кинжал".

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в результате массированных ракетных ударов в столице пострадали шесть районов, в частности, Подольский, Святошинский, Печерский, Оболонский, Деснянский и Соломенский.

В доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, еще 117 были выведены со здания. Мэр отметил, что на тот момент пострадавших было 20 человек, 19 из них медики госпитализировали.

Напомним также, что в ночь с 1 на 2 января россияне атаковали Украину 35 дронами-камикадзе. Как заявили в Воздушных силах, в небе над Украиной были сбиты. В результате падения обломков в столице возник пожар, сообщили в КГГА.