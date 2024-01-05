Помощь на ребенка увеличится на тысячу гривен: кто из родителей получит деньги

Министерство социальной политики меняет содержание и увеличивает на 1 тысячу гривен стоимость "Пакет малыша", поскольку с 1 января 2024 года в Украине повысился прожиточный минимум.

В Министерстве социальной политики меняет содержание и увеличило на 1 тысячу гривен стоимость "Пакет малыша", поскольку с 1 января 2024 года в Украине повысился прожиточный минимум. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Так по словам заместителя министра Ульяны Токаревой, стоимость "Пакета малыша" возрастет с 6 816 до 7 689 гривен. Его стоимость составляет три размера прожиточного минимума для детей до 6 лет, в 2024 году он составляет 2 563 грн.

Состав бэби-бокса пересматривается каждые четыре года. Его меняют с учетом экспертного мнения не только работников Минсоцполитики, но и специалистов других министерств. Также к обсуждению привлекают родителей младенцев и представителей ЮНИСЕФ.

"Сейчас он стал рационально укомплектованным: увеличено количество или добавлено товаров, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки), увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, зато уменьшено количество одежды маленького размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки)", — объяснили в пресс-службе Минсоцполитики.

Отметим, что "Пакет малыша" включает в себя вещи первой необходимости для матери и ребенка, которые должны упростить быт молодых родителей и снизить их расходы. В него, как правило, входят:

подгузники;

салфетки;

памперсы;

одежда;

гигиенические предметы и принадлежности;

коврик;

расческа;

ножницы;

матрас;

игрушки и многое другое.

Возможность получить такую помощь предусмотрена действующим законодательством. "Пакет малыша" выдается в роддоме. При этом родители новорожденных могут получить денежную компенсацию вместо бэби-бокса.

Выплаты при рождении ребенка: какой будет помощь в 2024 году

Помощь от государства при рождении малыша в 2024 году будет составлять 41 280 гривен. Но полную сумму родителям не предоставляют сразу. Первая часть помощи состоит из 10 320 гривен, далее равными частями в течение следующих 36 месяцев ежемесячно государство выплачивает по 860 гривен. Такую помощь могут получать семьи при усыновлении ребенка.

Напомним также, что в Украине в 2024 году изменится размер выплат алиментов. Так, с 1 января 2024-го минимальный размер алиментов для детей составляет:

до шести лет — 1 281 гривна;

от шести до 18 лет — 1 598 гривен.

Также Фокус рассказывал, кому из украинцев государство будет ежегодно выплачивать по 50 тысяч гривен.