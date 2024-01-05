Помощь на ребенка увеличится на тысячу гривен: кто из родителей получит деньги
Министерство социальной политики меняет содержание и увеличивает на 1 тысячу гривен стоимость "Пакет малыша", поскольку с 1 января 2024 года в Украине повысился прожиточный минимум.
В Министерстве социальной политики меняет содержание и увеличило на 1 тысячу гривен стоимость "Пакет малыша", поскольку с 1 января 2024 года в Украине повысился прожиточный минимум. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Так по словам заместителя министра Ульяны Токаревой, стоимость "Пакета малыша" возрастет с 6 816 до 7 689 гривен. Его стоимость составляет три размера прожиточного минимума для детей до 6 лет, в 2024 году он составляет 2 563 грн.
Состав бэби-бокса пересматривается каждые четыре года. Его меняют с учетом экспертного мнения не только работников Минсоцполитики, но и специалистов других министерств. Также к обсуждению привлекают родителей младенцев и представителей ЮНИСЕФ.
"Сейчас он стал рационально укомплектованным: увеличено количество или добавлено товаров, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки), увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, зато уменьшено количество одежды маленького размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки)", — объяснили в пресс-службе Минсоцполитики.
Отметим, что "Пакет малыша" включает в себя вещи первой необходимости для матери и ребенка, которые должны упростить быт молодых родителей и снизить их расходы. В него, как правило, входят:
- подгузники;
- салфетки;
- памперсы;
- одежда;
- гигиенические предметы и принадлежности;
- коврик;
- расческа;
- ножницы;
- матрас;
- игрушки и многое другое.
Возможность получить такую помощь предусмотрена действующим законодательством. "Пакет малыша" выдается в роддоме. При этом родители новорожденных могут получить денежную компенсацию вместо бэби-бокса.
Выплаты при рождении ребенка: какой будет помощь в 2024 году
Помощь от государства при рождении малыша в 2024 году будет составлять 41 280 гривен. Но полную сумму родителям не предоставляют сразу. Первая часть помощи состоит из 10 320 гривен, далее равными частями в течение следующих 36 месяцев ежемесячно государство выплачивает по 860 гривен. Такую помощь могут получать семьи при усыновлении ребенка.
Напомним также, что в Украине в 2024 году изменится размер выплат алиментов. Так, с 1 января 2024-го минимальный размер алиментов для детей составляет:
- до шести лет — 1 281 гривна;
- от шести до 18 лет — 1 598 гривен.
Также Фокус рассказывал, кому из украинцев государство будет ежегодно выплачивать по 50 тысяч гривен.