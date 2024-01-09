Часть ВПЛ потеряет выплаты в феврале: кому их отменят

В 2024 году право на получение денежной помощи от государства будет иметь лишь часть ВПЛ. Кроме этого, одной из категорий продолжат выплаты только на полгода.

В феврале 2024 года часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) потеряет выплаты от Украины. Об этом сообщили в Департаменте социальной политики Черкасского городского совета в Facebook.

"Начиная с февраля 2024 года, часть ВПЛ потеряют выплаты от государства. Право на получение помощи останется только у определенных категорий", — говорится в сообщении.

Кому отменят выплаты

Таким образом в феврале выплаты отменят следующим категориям:

тем, кто зарегистрировался как ВПЛ до 1 августа (те ВПЛ, которые подали заявления на выплаты и оформили статус после 1 августа, будут получать денежную помощь еще полгода, дальнейшие выплаты будут зависеть от имущественного положения);

тем, кто находится за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин (служебные командировки, стажировки, лечение, реабилитация, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка);

тем, кто вернулся к покинутому месту жительства;

тем, кто отбывает наказание или осужден за коллаборационизм.

Кому выплаты продлят автоматически

Автоматически выплаты в феврале продолжат следующим категориям:

тем, кто зарегистрирован как ВПЛ после 1 августа;

тем, у кого среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 гривен;

тем ВПЛ, кто имеет родных трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми в возрасте до 6 лет или тяжело больными детьми, лицами с инвалидностью I или II групп;

тем, кто воспитывает трех и более детей в возрасте до 18 лет;

тем, кто ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста;

студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме, не зарегистрированы или не проживают в общежитии;

тем, кто в течение первых шести месяцев получения выплат ВПЛ трудоустроился, начал деятельность как ФЛП или получил грант на бизнес/ваучер на обучение, а его среднемесячный доход не превышает 6279 гривен;

уполномоченное лицо/получатель, утратившее трудоспособность, в частности достигшее пенсионного возраста, и получающее пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

несовершеннолетним и малолетним детям, прибывшим без сопровождения законного представителя.

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, что Национальная социальная служба может проверить фактическое место жительства ВПЛ.

Ранее сообщалось, что украинцам в возрасте от 65 лет, стаж которых менее 15 лет, будут выплачивать государственную социальную помощь, а не пенсию. Однако ее могут получить не все.