Пенсии в Украине: в каких регионах получают самые высокие выплаты (инфографика)

По данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривны, или 16,5% — до 5385,25 гривны. В то же время официальный уровень инфляции в стране в прошлом году составил около 5%.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) опубликовал статистические данные, в которых привел уровень средних пенсий в разрезе регионов Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ПФУ.

Среди регионов лидерство по размеру средней пенсии по состоянию на 1 января 2024 года принадлежит Киеву — 7249 гривен.

Далее следуют следующие области:

Ровенская — 6790 гривен;

Донецкая — 6622 гривны;

Луганская — 6334 гривны;

Житомирская — 5924 гривны

Самые низкие пенсии получают в Тернопольской области — 4070 гривен, Черновицкой — 4256 гривен и Закарпатской — 4262 гривны.

Фото: ПФУ

Напомним, что средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривны, или 16,5% — до 5385,25 гривны. В то же время официальный уровень инфляции в стране в прошлом году составил около 5%.

Пенсии украинцев в 2023 году

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывается 10,5 миллиона пенсионеров, а средняя пенсия составляет чуть более 5385 гривен.

Основное повышение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации — с 1 марта.

Фото: ПФУ

Удельный вес пенсионеров по размеру пенсий распределился в процентном отношении следующим образом:

свыше 10 000 гривен — 10,9%;

5001-10 000 гривен — 23,2%;

4001-5000 гривен — 14,9%;

3001-4000 гривен — 21,3%;

2001-3000 гривен — 29,1%;

до 2000 гривен — 0,6%.

Напомним, пожилые люди, у которых не будет 15 лет стажа в 65 лет, будут получать социальную помощь вместо пенсии.

Также Фокус рассказывал, будут ли паузы в выплатах пенсий в 2024 году.