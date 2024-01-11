План Москвы не сработал: ЕС сохранил рекордные запасы газа даже без "Газпрома"

Некоторые трейдеры считают, что зима на европейском газовом рынке уже закончилась, поскольку хранилища переполнены "голубым топливом".

Цены на природный газ в Европе в январе 2024 года находятся на самом низком уровне. В последний раз такое стремительное снижение фиксировалось в августе 2023 года. Как сообщает издание Financial Times, трейдеры полагают, что достаточные запасы газа в европейских хранилищах позволят спокойно пройти зимний период, хотя в регионе сейчас сильные морозы.

Что происходит с ценами

По данным журналистов, эталонная цена на газ TTF достигла пятимесячного минимума в Амстердаме в начале января, поскольку инвесторы все больше уверены в том, что газовые запасы ЕС позволят им продержаться до более теплой погоды весной.

Эталонная цена на Межконтинентальной бирже упала почти на 10% по сравнению с закрытием предыдущей недели, не поддавшись влиянию холодов после небольшого роста в среду до 31,19 евро за мегаватт-час. Отмечается, что эта цена значительно ниже, чем в этот же период год назад. Тогда стоимость была на уровне 70 евро за мегаватт-час.

"Сказать, что зима на газовом рынке закончилась, было бы не слишком смелым заявлением, поскольку хранилища переполнены", — отметил изданию один из газовых трейдеров.

По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 8 января 2024 года запасы газа в хранилищах Евросоюза были заполнены на 83% — это второй по величине показатель для этого времени года.

"Потребление газа остается значительно ниже нормального уровня, что в сочетании со здоровыми поставками СПГ и трубопроводного газа означает, что запасы в хранилищах уже второй год подряд намного выше нормы для этого времени года", — объяснил журналистам глава отдела газовой аналитики консалтинговой компании ICIS Том Марцек-Мансер.

Сохранить запасы газа на столь высоком уровне европейцам удалось благодаря теплой зиме. А обширный импорт сжиженного природного газа прошлым летом также помог пополнить хранилища ЕС.

"Это не только помогает снизить риск возникновения каких-либо потрясений, связанных с предложением или спросом, в оставшуюся часть зимы, но и означает, что летом будет меньше дополнительного спроса на пополнение резервуаров", — сказал Марцек-Мансер.

Если в Европе не будет экстремально холодной погоды до конца зимы, то, как считают газовые трейдеры, заполненность европейских хранилищ будет на уровне 50-55% к концу марта. В этом месяце у большинства стран Европы заканчивается отопительный сезон, поэтому уровень потребления газа значительно снижается.

При этом, как отмечают журналисты, цены на газ все еще остаются высокими по сравнению с уровнем цен до полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, а спрос со стороны крупных потребителей снижается, поэтому замедляется экономическое производство. По данным ICIS, спрос на промышленный газ в 12 европейских странах, включая Великобританию, в период с 2017 по 2021 год был на 23,5% ниже среднего уровня.

Напомним, по итогам 2023 года в Украине было добыто более 1 миллиарда кубометров газа. Добиться такого результата, как сообщили в "Нафтогазе", помогли новые скважины, которых всего было открыто 86.