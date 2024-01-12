Некоторые украинцы не смогут получить пенсию в 2024 году: в ПФУ рассказали, кого это касается

Требования по страховому стажу будут увеличиваться до 2028 года. Тогда человек сможет выйти на пенсию в 60 лет при наличии страхового стажа от 35 лет, рассказали в ПФУ.

В 2024 году граждане смогут выйти на пенсию по возрасту по другим правилам, в частности изменились требования к страховому стажу. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

"В 2024 году в Украине изменятся требования к страховому стажу, который позволит гражданам выйти на пенсию по возрасту", — говорится в сообщении.

Пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного лицом страхового стажа в соответствии со статьей 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Таким образом украинец может выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию в 2024 году

В 60 лет выйти на пенсию по возрасту могут лица, у которых страховой стаж составляет не менее 31 года. Однако, если человек не имеет такого количества стажа, то он сможет получить пенсию в 63 года, однако при условии, что его страховой стаж составит от 21 до 30 лет. Если лицо не будет иметь такого количества стажа, то такая пенсия назначается только после достижения 65-летнего возраста и наличия от 15 до 20 лет стажа.

Кроме этого, требования по страховому стажу будут увеличиваться до 2028 года, тогда для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет человек должен будет иметь страховой стаж от 35 лет.

Напомним, пенсионерам, которые достигли 65 лет, однако их страховой стаж меньше, чем 15 лет, не будут получать пенсию. Им будет доступна государственная социальная помощь.

Ранее сообщалось, что в 2024 году увеличился размер пенсии. В частности, максимальная выросла до 23 610 гривен, а минимальная до 2361 гривны.