Благотворительная пенсия: сколько выплатят пенсионеру с денег мецената

Несмотря на то, что украинцы получают разные надбавки к своим пенсиям от государства, они могут рассчитывать на еще одну дополнительную выплату. Ее они получают от меценатов.

С 2023 года в Пенсионный фонд Украины можно платить персонализированные благотворительные взносы. Тем временем в ПФУ объяснили, на какую часть какую часть из общей суммы благотворительного пожертвования сможет рассчитывать пенсионер.

Как рассказали в госструктуре, согласно статье 72-1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", из уплаченной на отдельный счет Пенсионного фонда Украины благотворительного пожертвования, 70% суммы выплачивается пенсионеру, а 30% — это ресурс для выплаты остальных пенcий.

Например, если благотворитель пожертвует кому-то из своих родных 10 тысяч гривен, то пенсионер из этой суммы получит 7 тысяч гривен.

Какой размер благотворительной пенсии

Четкого определенного размера благотворительной пенсии нет, все зависит от самого мецената. Благодаря этим поступлениям Пенсионный фонд получает дополнительные деньги, которые направляет на финансирование системы пенсионного обеспечения. Поэтому деньги, полученные от благотворителей — это пожертвования.

Чем отличается добровольная уплата взносов в ПФУ от благотворительных пожертвований:

за счет добровольной уплаты страховых взносов любой может повлиять на зачисление страхового стажа (себе или другому лицу) или на размер своей (или другого лица) пенсионной выплаты, которую будут выплачивать в будущем;

уплата определенного благотворительного пожертвования в пользу конкретного пенсионера (или обезличенно) позволит увеличить пенсию, которую пенсионер или пенсионеры получают уже сегодня.

Обезличенные благотворительные пожертвования в полном объеме и 30% от персонализированных благотворительных взносов являются средствами Пенсионного фонда Украины и не подлежат возврату.

Как в 2024 году повысятся пенсии украинцев

Планируется, что пенсионные выплаты украинским гражданам пересчитают трижды.

в январе и июле 2024 года — тем, кто получает минимальную пенсию, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный страховой стаж (мужчины — 35 лет стажа, женщины — 30 лет);

в марте 2024 года — повышение получат все, чьи пенсии должны индексировать по плану, а также те, кто получает минимальную и максимальную пенсию — в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Напомним, пожилые украинцы, которым исполнилось 65 лет, но страховой стаж которых не дотягивает до нормы в 15 лет, будут получать социальную помощь, а не пенсию.