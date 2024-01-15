Перевод денег будет мгновенным: НБУ анонсировал новую услугу для украинцев

По словам главы Национального банка Андрея Пышного, мгновенные платежи станут основой для будущей трансформации платежной сферы.

Национальный банк Украины (НБУ) собирается в 2025 году ввести в Украине систему мгновенных платежей. Об этом глава Нацбанка Андрей Пышный написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, нововведение станет основой будущей трансформации украинской платежной сферы.

"Внедрение мгновенных платежей на основе СЭП НБУ планируем завершить к концу I квартала 2025 года", — говорится в его публикации.

Тем временем пресс-служба Национального банка сообщает, что сейчас регулятор работает над составляющими введения мгновенных платежей, вопросами их регулирования и технологической реализацией.

Новая система электронных платежей: что известно

Система электронных платежей (СЭП) НБУ была запущена в Украине 1 апреля 2023 года. Система работает на базе международного стандарта ISO 20022, межбанковские переводы рамках программы могут осуществляться 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Благодаря стандарту ISO 20022, появилась возможность:

унификации платежных сообщений;

создания единых правил их заполнения и обработки;

расширения реквизитного состава дополнительными полями и структурированной информацией.

Это поспособствовало еще большей автоматизации и ускорению обработки платежных операций, повышению уровня обслуживания участников СЭП и их клиентов.

В то же время директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин отмечал, что в 2025 году в Украине появятся мгновенные кредитовые переводы.

"Средства будут поступать получателю за десять секунд (цель — две секунды)" — сказал он.

К слову, в конце 2022 года в НБУ представили концепцию е-гривны — электронной формы денежной единицы Украины. С тех пор специалисты разрабатывают варианты того, как будет функционировать украинская цифровая валюта, от чего будут зависеть ее основные характеристики.

Также напомним, что первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова недавно высказалась по поводу криптовалют. Она отметила, что позиция НБУ в этом вопросе остается консервативной.

"Это не деньги. И здесь наша позиция совпадает с позицией наших коллег из Международного валютного фонда", — сказала Рожкова.