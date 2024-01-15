Процесс идет: в НАПК рассказали, как OTP Bank разрывает отношения с РФ

Венгерский OTP Bank, который исключили из списка международных спонсоров войны, поддерживает диалог с Нацагентством по предотвращению коррупции и Еврокомиссией по поводу своего выхода из РФ.

Венгерский OTP Bank занимается реализацией своего плана, который предполагает выход из российского финансового рынка. Об этом 15 января сказал председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.

"OTP Bank находится в коммуникации с национальным агентством и Еврокомиссией в процессе выполнения плана выхода из Российской Федерации", — сказал Новиков.

Он также рассказал, что некоторые международные компании обращались в НАК и просили исключить их из перечня международных спонсоров войны. По словам Новикова, агентство изучало все запросы, но руководствовались публичными критериями исключения, которые есть на сайте Национального агентства.

"Исключаем такие компании или останавливаем их статус только после того, как они уходят с российского рынка или предоставляют план выхода", — рассказал Александр Новиков.

Глава НАПК также добавил, что международный реестр спонсоров войны — это инструментом проверки контрагентов.

"Это украинский ATACMS, который может достать в любую точку мира и повлиять на транснациональные корпорации. Заставить их не зарабатывать деньги на крови. И это единственное такое средство в Украине", — подчеркнул он.

Что известно об OTP Bank

OTP Bank – основа международной финансовой группы OTP Group, которая является лидером на рынке финансовых услуг в Центральной и Восточной Европе. OTP Bank управляет дочерними банками в:

России;

Украине;

Хорватии;

Словении;

Словакии;

Черногории;

Румынии.

Так, в РФ OTP находится в числе 50 крупнейших банков, а по ряду направлений является среди лидеров. Банк обслуживает более 2,2 млн клиентов.

4 мая 2023 года OTP Bank оказался в списке международных спонсоров войны. В НАПК объяснили, что банк продолжает сотрудничество с РФ, поэтому поддерживает и финансирует войну России против Украины.

20 августа появилась информация о том, что правительства Украины и Венгрии начали переговоры по поводу OTP Bank и того, что финучреждение оказалось среди спонсоров войны.

Важно НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны бельгийскую газовую компанию Fluxys

Национальное агентство по предотвращению коррупции 2 октября вычеркнуло OTP Bank из международного списка спонсоров войны. В НАПК тогда отметили, что после продолжительных дискуссий венгерский банк взял на себя ряд обязательств по своим будущим планам на российском рынке.