Компенсацию за разрушенное жилье будут выдавать по-новому: как изменится "єВідновлення"

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство максимально упростит путь от подачи заявки до получения компенсации.

В Украине будет усовершенствована государственная программа "єВідновлення". В частности, будет упрощена процедура получения компенсации. Об этом 16 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы украинского правительства, в программе произойдут следующие изменения:

процедура прекращения права собственности на уничтоженный объект станет проще;

взаимодействие между министерствами по обмену актуальной информацией улучшится;

появится четкий алгоритм обжалования действий комиссий;

будет обновлен порядок начисления средств и их использование на строительство частного, садового или дачного дома.

"Главная цель — устранить неудобства и разногласия, чтобы максимально упростить путь от подачи заявки до получения компенсации, покупки или строительства жилья", — сказал он.

Денис Шмыгаль также рассказал, что уже более 35 тысячи украинских семей, чье имущество было повреждено в ходе боевых действий, получили от государства выплаты на 3,2 миллиарда гривен. В то же время граждане зарегистрировали более 8 тысяч заявок на получение компенсации за уничтоженное имущество.

"Сгенерировано более 2 тысяч жилищных сертификатов почти на 3,7 миллиарда гривен. Более 540 сертификатов уже забронировано и их владельцы скоро обзаведутся новым жильем", — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Государственная программа "єВідновлення"

Отметим, что государственная программа "єВідновлення", в рамках которой населению предоставляют украинцы компенсацию в размере до 200 тысяч гривен для ремонта поврежденного жилья, заработала в мае 2023 года.

В последний месяц лета стартовал новый этап "єВідновлення" и украинцам разрешили подавать заявление на выплату компенсаций за разрушенное имущество. До этого граждане подавали заявление в "Дії" по ремонту именно только поврежденного имущества.

Также парламент утвердил процедуру, по которой граждане Украины получают компенсацию за уже сделанный ремонт. Все происходит так:

человек подает заявление, указав любой открытый счет украинского банка;

комиссия оценивает повреждения, осматривает имущество и фиксирует выполненные строительных работ;

по желанию заявитель может предоставить документы, подтверждающие проведение ремонта.

Как ранее сообщал Фокус, для получения компенсации по программе "єВідновлення" жилье заявителя должно соответствовать четырем условиям.