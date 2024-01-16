Украинцам выплатят новую международную помощь: кто получит

Дополнительные выплаты переселенцам предоставит благотворительный фонд Action Against Hunger. Предварительная регистрация уже открыта, однако получить деньги сможет только определенная категория переселенцев.

Французская международная организация Action Against Hunger (ACF) обещает выплатить денежную помощь гражданам Украины, которые стали вынужденными переселенцами из-за полномасштабного вторжения ВС РФ и переехали в Ивано-Франковскую область в течение последнего месяца. Об этом сказано на сайте Zayava.info.

Как подать заявку

Заявку на получение финансовой помощи можно подать онлайн. Для этого нужно заполнить специальную форму, которая доступна по ссылке. Во время регистрации важно указать:

фамилию и имя;

дату рождения;

контактный номер телефона;

общину/город временной регистрации;

дату взятия на учет как ВПЛ согласно справке переселенца;

из какой области вы переехали.

О размере финансовой помощи пока не сообщается, однако с претендентами после регистрации заявки свяжутся представители фонда, которые расскажут о следующих шагах для получения выплат.

Помощь от ООН: сколько выплатят украинцам

Выплаты предоставляются тем, кто еще не пользовался помощью от международных организаций. Также ежемесячный доход претендента на материальную помощь от ООН не должен превышать 5,4 тысячи гривен. Заявителям выплатят по 3,6 тысячи гривен на каждого человека. Эту сумму будут выплачивать три месяца, то есть в целом размер выплаты составит 10 800 гривен.

Чтобы подать заявку на получение помощи от ООН нужно подготовить и подать следующие документы:

индивидуальный налоговый номер налогоплательщика (ИНН);

документ, удостоверяющий личность;

справка ВПЛ;

IBAN банковской карты заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, удостоверяющий факт опеки над ребенком;

документ об инвалидности или хроническом заболевании (удостоверение или медицинская справка).

Отметим, что в ООН с октября 2023 года выплачивают увеличенную финансовую помощь пострадавшим от войны гражданам Украины.

К слову, в январе в Тернопольской области стартовал прием заявок на выплату денежной помощи от Красного Креста в Украине. Известно, что благотворительная организация собирается выплачивать гражданам три месяца по 3,2 тысячи гривен.