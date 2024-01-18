Конец единого налога. Когда в Украине могут отменить упрощенную систему для ФЛП

Реформе налогового законодательства — самое время, решили в Министерстве финансов и сформировали свое видение будущего для ФЛП в Украине. Речь идет о существенных изменениях упрощенной системы и усилении контроля над работой предпринимателей. Фокус проанализировал, как и что будут менять и останется ли хоть что-то от нынешней упрощенки.

Еще в конце 2023 года Кабмин утвердил документ "Национальная стратегия доходов до 2030 года". В нем говорится о планах правительства реформировать налоговую и таможенную систему таким образом, чтобы обеспечить стабильные поступления в государственный бюджет. Кроме того, на создании плана настаивали ревизоры МВФ, которые также хотят быть уверены, что у Украины будет достаточно средств, чтобы рассчитаться по внешним кредитам. "Нацстратегия отражает намерения Украины по интеграции в мировую экономику в качестве надежной налоговой юрисдикции, интеграцию украинских предприятий в международные цепи поставок товаров. Также Нацстратегия является одним из структурных маяков, предусмотренных программой Механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ, выполнение которого обеспечивает Украину поддержкой международных партнеров, дает четкую картину для всех заинтересованных лиц относительно потребностей Украины в совершенствовании налогового и таможенного законодательства, процессов администрирования", — говорится в сообщении Министерства финансов.

"Основная цель стратегии — презентация значительного эффекта роста налоговых и таможенных поступлений", — говорит налоговый консультант Александра Томашевская. Фокус опросил экспертов относительно будущих изменений налогового законодательства и судьбы упрощенной системы налогообложения.

Изменить упрощенную систему: почему в правительстве уверены, что оставить нынешнюю систему для ФЛП невозможно

В Нацстратегии специалисты Минфина отметили, что режим упрощенной системы ставит под угрозу налоговые поступления и влияет на принятие бизнес-решений, а необязательность системы означает, что именно налогоплательщики с наибольшими доходами имеют наибольший стимул выбирать эту систему, что де-факто приводит к уменьшению их налоговых обязательств.

Реформирование упрощенки объясняют многочисленными злоупотреблениями, в частности торговлей контрафактом, которую никак не может остановить налоговая

"Возможности занижения налоговых обязательств в сочетании с практическим отсутствием учета движения товаров, высоким уровнем наличных расчетов при неприменении РРО и необязательностью документального подтверждения их происхождения товаров, реализуемых через упрощенную систему, являются сильными стимулами для различных типов налогоплательщиков скрывать объемы оборотов или определенные виды деятельности под контурами этой системы с целью реализации нелегально ввезенных или произведенных товаров, а также реальные объемы наличных расчетов с конечными потребителями таких товаров", — говорится в документе. Фактически, в правительстве решили изменить существующую упрощенную систему, ведь увидели в ней определенную угрозу для поступления налогов.

Что именно пугает представителей Минфина в существующей упрощенной системе:

использование сразу нескольких субъектов хозяйствования (юридических лиц / ФЛП), что позволяет бенефициарам не превышать установленные лимиты пребывания на упрощенной системе, платить минимальные налоги, не регистрироваться плательщиками НДС и, как следствие, получать неконкурентные преимущества;

неотражение поступлений (доходов) в случае оплаты наличными, что уменьшает налоговые поступления;

подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, что позволяет существенно "экономить" на зарплатных налогах.

Заместитель министра финансов Светлана Воробей — среди главных авторов Нацстратегии доходов до 2030 года Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001663468414

Однако опрошенные Фокусом эксперты склоняются к мнению, что масштаб злоупотреблений, о которых говорят специалисты правительства в Нацстратегии, явно преувеличен.

"Под угрозу налоговые поступления ставят, скорее, отдельные практики, которые существуют на рынке, чем сама упрощенная система налогообложения (УСН) в нынешнем ее виде. Для преодоления этих практик (злоупотреблений) не нужно менять упрощенную систему так, как это предлагает Минфин. Достаточно лишь внедрить соответствующие инструменты борьбы с этими практиками и усилить способность налоговых органов доказывания своей позиции в суде. Думаю, реформирование упрощенной системы обусловлено, в первую очередь, дефицитом бюджета, значительным государственным долгом, ожидаемым уменьшением международной помощи, и, как следствие, необходимостью увеличения налоговых поступлений", — рассказал Фокусу Денис Эрсой, старший юрист практики налогов/транзакционного и международного налогообложения юридической компании Arzinger.

Вместо масштабной реформы Таможенной службы в Минфине предлагают изменить упрощенку, чтобы усилить контроль над малыми предпринимателями

По мнению Андрея Шабельникова, управляющего партнера АО EVRIKA, упрощенка удобна для малого бизнеса и пользуется популярностью. Но из-за отсутствия надлежащего контроля большое количество предприятий систематически скрывает свои обороты, и, как следствие, это искажает конкуренцию.

"От этого страдают добросовестные ФЛП и, собственно, бюджет недополучает соответствующего финансирования. Поэтому существование упрощенной системы в современном виде, действительно, создает множество нелегальных схем. Но ее полная ликвидация, по нашему мнению, является вредной, прежде всего, для малых предпринимателей", — отметил Шабельников.

А старший экономист CASE Ukraine Владимир Дубровский отметил в разговоре с Фокусом, что, действительно, есть злоупотребление упрощенной системой, и есть определенные крупные бизнесы, которые так оптимизируют налоги, но масштабы злоупотреблений — завышены.

"Это привычная стратегия тех, кто стоит за крупными схемами по уклонению от уплаты налогов, что они сосредотачивают все внимание на упрощенке. Вся упрощенка составляет аж 9% от ВВП сейчас — это вместе с оценкой скрытых доходов. Это масштаб, сопоставимый с оборотом контрабанды, нарушением таможенных правил. На упрощенке работает около 2 млн человек, в то же время 3 млн. человек работают полностью неофициально. Злоупотребления есть, и нормальная налоговая служба могла бы это исключить путем проверки крупных бизнесов, ведь всем известно, кто занимается схемами, это легко найти, вопрос только в профессионализме и добросовестности налоговиков", — говорит Владимир Дубровский.

Эксперты считают, что после реформы налоговикам будет удобнее "обилечивать" мелкий бизнес Фото: Анна Кудрик (коллаж)

Он уверен: уничтожение упрощенной системы выгодно налоговикам, которым важно "обилечивать" мелкий бизнес. "Малый бизнес не способен оказывать юридическое сопротивление, суды — это дорого и сложно, проще откупиться, и это на руку налоговикам. Что касается злоупотреблений, когда работников оформляют, как упрощенцев, то такие схемы есть, это примерно 1% от тех людей, которые работают полностью неофициально, примерно 40 тысяч человек. С точки зрения убытков для бюджета — это 10-12 млрд гривен. В то же время Минфин сопротивляется законопроекту о самозанятых и их налогообложению 6%, они говорят "это расширение упрощенки, а мы не пойдем на расширение, пусть они в тени работают, а мы будем пытаться обложить их 18% налогом". Хотя такая компромиссная детенизация добавила бы в бюджет 10 млрд грн.", — считает эксперт.

Реформа модели для ФЛП: как правительство хочет изменить упрощенную систему и единый налог

Полная ликвидация упрощенной системы Нацстратегией не предусмотрена, однако речь идет о серьезном реформировании. В частности, предполагается, что обновленная упрощенная система значительно уменьшит размер и сферу ее применения.

"Это будет достигнуто благодаря комплексу законодательных изменений, которые будут поэтапно внедряться в период с 2025 по 2027 год. Однако такие изменения в законодательство будут введены не ранее года, следующего за тем, в котором будут считаться выполненными мероприятия, определенные подразделом 4.2.3 (b) "Безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках", — сообщают авторы Нацстратегии.

Планируют ввести переходный период три года, когда для юридических лиц третьей группы ставки единого налога будут постепенно увеличиваться 18%

Также речь идет о плане отменить вообще регистрацию ФЛП, зато статус физического лица — предпринимателя будет приобретаться физическим лицом автоматически по заявочному принципу путем открытия в банковском учреждении счета со статусом "для ведения предпринимательской деятельности". С закрытием такого счета его владелец автоматически будет терять статус предпринимателя и право облагать определенную часть своих доходов от ведения бизнеса по правилам и ставкам, предусмотренным для предпринимательской деятельности.

По плану, все налогоплательщики, которые будут находиться на объединенной второй группе, будут платить налог от объема полученного дохода на основе дифференцированной шкалы ставок Фото: УНИАН

Также в правительстве планируют ввести переходный период три года, когда для юридических лиц третьей группы ставки единого налога будут постепенно увеличиваться до значения, которое будет эквивалентным размеру обычной ставки налога НнП (18% от объема прибыли до налогообложения), предусмотренной Налоговым кодексом Украины. После окончания переходного периода для юридических лиц будет установлен запрет для пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Среди нововведений — порог регистрации плательщиком НДС будет эффективно применяться ко всем плательщикам упрощенной системы

В рамках реформы вторую и третью группы ФЛП будут объединены в одну группу (объединенная вторая группа), и все налогоплательщики, которые будут находиться на этой объединенной системе, будут платить налог от объема полученного дохода на основе дифференцированной шкалы ставок. Эта шкала будет предусматривать минимальную ставку в размере 3% для торговой деятельности и содержать градацию ставок до 17% для ряда услуг.

Также, согласно Нацстратегии, планируют сократить перечень видов деятельности, которые смогут находиться на первой группе упрощенки — говорят, есть необходимость сократить их за счет высокомаржинальных видов бизнеса, однако каких именно, не указывается. РРО будет обязательным для плательщиков объединенной второй группы. А еще среди нововведений — порог регистрации плательщиком НДС будет эффективно применяться ко всем плательщикам упрощенки, что обеспечит регистрацию всех плательщиков первой группы и объединенной второй группы УСН в системе налогообложения НДС в случае достижения такого порога.

В правительстве объясняют реформу упрощенки борьбой с теневым бизнесом и оптимизацией налогов Фото: УНИАН

Также Нацстратегией предусмотрено, что будут отменены исключения относительно возможности ведения хозяйственной деятельности без обязанности осуществлять учет и документально подтверждать происхождение товаров, находящихся в реализации. То есть, фактически, ФЛП будут иметь обязательства по первичным документам, что значительно усложнит их работу и потребует дополнительного времени и, возможно, даже привлечения дополнительных кадров для учета товаров и контроля документации.

Убийство упрощенки: как эксперты оценили инициативы правительства реформировать систему для ФОПов

Предложенная в Нацстратегии отмена регистрации ФЛП создаст дополнительные недоразумения, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

"Сейчас физическое лицо-предприниматель становится на учет в налоговой по месту своей регистрации и осуществляет соответствующие расчеты с бюджетом, подает отчетности. Объемы поступлений, соответственно, фиксируются на его счету. Но есть и наличные расчеты, от которых полностью отказаться невозможно. Поэтому, как будет осуществляться синхронизация по налоговой задолженности, отчетности и контроля между банковским учреждением и налоговой, пока не понятно", — говорит Андрей Шабельников.

Из-за запланированных реформ власть усиливает контроль и сужает рамки для ведения бизнеса

По мнению Александры Томашевской, отмена регистрации ФЛП — нереалистичная идея.

"В нормальном мире, во-первых, при приобретении статуса ФЛП лицо не платит какие-то другие налоги, то есть ставка налога для физического лица и физического лица, ведущего бизнес, одинакова. И эта ставка применяется к прибыли, то есть предприниматель имеет право уменьшить доходы на сумму бизнес-расходов. И поскольку действует принцип начисления, не имеет значения, сколько и каких счетов открывает это лицо, потому что ведется учет по документам, а не по счетам. А тем более нигде банки не отбирают деньги клиентов для уплаты налогов, ответственность за декларирование и оплату налогов лежит на гражданах. Поэтому никто в Европе не "дергается", если деньги пришли на счет гражданина, а не ФЛП, и в одной стране или в другой. По этой концепции мы строим бизнес-гетто, в котором никто не захочет работать", — считает Томашевская.

Эксперты говорят, что усиление контроля над ФОПами может привести к росту стоимости товаров Фото: УНИАН

Беспокоит экспертов и план правительства увеличить налоговую нагрузку через изменение ставок единого налога. "Здесь важно знать, какие именно сферы по какой ставке планируют облагать налогами. Но если брать Польшу, как пример, там налоги по максимальной ставке платят предприниматели-единоличники, которые не используют наемных работников. То есть, фактически, это такие же физические лица — консультанты ("интернет-профессии" типа таргетологов), нотариусы, адвокаты и тому подобное. Поэтому в результате ведение такой деятельности не будет отличаться от налогообложения физлиц на общей системе, что означает не добровольный, а скорее добровольно-принудительный переход. Кроме того, в Польше налог на прибыль также можно выбрать в зависимости от вида хозяйственной деятельности. Это может быть либо паушальный налог с фиксированным размером, который начисляется на доход без учета расходов (это то, что предлагают, как реформу упрощенки), либо налоговая карта с заранее определенным размером налога, либо по налоговой шкале в зависимости от суммы полученной прибыли предпринимателем, либо так называемый линейный налог. Такие реформы во время военного положения будут очень болезненными и приведут к обнищанию населения", — считает Игорь Ясько управляющий партнер ЮК Winner.

Конкуренция ФЛП и крупных сетей — одна из причин введения более высоких налогов, ведь сетям конкуренты мешают, говорят специалисты Фото: Pixabay

По его мнению, из-за запланированных реформ власть усиливает контроль и сужает рамки для ведения бизнеса, но такие реформы ударят не только по деятельности недобропорядочных предпринимателей, а по всем упрощенцам. "Это нежелание урегулировать пробел из-за хорошо известной всем нам коррупции. В то же время, происходит давление МВФ относительно реформ, и поэтому сейчас мы видим подобные стратегии", — объясняет Игорь Ясько.

Отдельно проблемным вопросом запланированных изменений эксперты называют попытки обвинить ФЛП в продаже контрабандных товаров и в будущем усилить контроль через требование учета товаров и первичной документации. Андрей Шабельников считает, что тезис Нацстратегии о вынужденном использовании добросовестным бизнесом упрощенной системы налогообложения из-за торговли другими ФЛП контрабандными товарами значительно преувеличен. А по мнению Александры Томашевской, требование хранить все документы сделает дорогим бухгалтерское обслуживание ФЛП, ведь сейчас многие предприниматели ведут свой учет, считают свои доходы и платят налоги самостоятельно. "Если введут требования вести полный учет по документам, ряд ФЛП просто свернут деятельность из-за стоимости услуг бухгалтера и сложности подсчета достаточно высоких налогов. Государству надо определиться, нужны ли ему предприниматели вообще, или пусть работают только крупные компании", — говорит эксперт.

Торговля контрафактом осуществляется не только ФОПами, но и крупными сетями, говорят опрошенные Фокусом эксперты Фото: ukranews.com

Между тем, по мнению Владимира Дубровского, под словами о контрабанде через ФЛП скрыто желание сознательно прикрыть крупные схемы.

"Это говорят с целью переложить все на ФЛП и избежать перегрузки Таможенной службы. Кроме плательщиков единого налога, есть еще два канала сбыта контрабанды — это полная тень и фальшивые документы. Такие документы в промышленных масштабах применяют крупные продуктовые сети. Рынок алкоголя — у нас 40% рынка крепкого алкоголя в тени. То есть, алкоголь идет по поддельным документам. Есть "конверты", которые выписывают фальшивые документы. Единственное, чего могут добиться этими мерами, то чтобы ФОПы начали торговать с поддельными документами или чтобы контрабанда больше шла через крупные сети с поддельными документами. Вопрос — что проще проконтролировать — несколько десятков пунктов на границе или несколько десятков тысяч точек продаж? Аргумент по контрабанде кощунственный, неоднократно опровергнутый, на опровержение ничего не ответили, но добились тотальной фискализации, а сейчас хотят добиться первичных документов. А это усложнение для упрощенцев, к тому же, это возможность для налоговиков прийти и придраться", — считает Владимир Дубровский.

Единственное, чего могут добиться власти, — чтобы ФОПы начали торговать с поддельными документами или чтобы контрабанда больше шла через крупные сети с поддельными документами, говорят эксперты

Риски видят эксперты, и в плане власти применять порог регистрации плательщиком НДС ко всем упрощенцам. "В общем виде соответствующие изменения, на мой взгляд, приведут к удорожанию товаров и услуг, что, соответственно, отразится на покупательной способности нас с вами. Таким образом, стоимость услуг и товаров малого бизнеса возрастет, некоторые малые предприятия прекратят свою деятельность или перейдут на теневую сторону экономики", — сообщил в комментарии Фокусу Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". С таким мнением соглашается Александра Томашевская. "Идея получать больше доходов бюджета от НДС не дает покоя Министерству финансов. Услуги бухгалтера для малого бизнеса будут стоить по цене полета в космос, что отразится на ценах товаров", — уверена эксперт.

В конце концов изменения, которые предлагает Национальная стратегия доходов, приблизят упрощенную систему по содержанию к общей системе налогообложения Фото: Главком

В целом опрошенные Фокусом эксперты склоняются к мнению, что многие параметры реформы упрощенки, скорее, навредят, чем принесут положительный результат. "По моему мнению, власть скорее хочет донести, что в стране значительный дефицит бюджета, а значит, нужно искать новые пути его пополнения", — говорит Денис Эрсой. А по мнению Андрея Шабельникова, заявленная реформа упрощенной системы налогообложения больше направлена на усиление контроля за микробизнесом, который было удобно вести именно на этой системе, учитывая сложность налогового законодательства. А вот утвержденная Национальная стратегия доходов в большей степени учитывает интересы государства, ставя на второй план занятость населения, отметил эксперт.

В итоге изменения, которые предлагает Национальная стратегия доходов, приблизят упрощенную систему по содержанию к общей системе налогообложения, что может привести к тому, что малый бизнес будет вынужден нести дополнительное бремя не только повышенной ставки налога, но и вести учет, вводить РРО, считает советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Руденко."Это несет в себе риски сужения объемов бизнеса и уменьшения темпов развития соответствующих отраслей экономики", — резюмировал эксперт.