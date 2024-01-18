Кабмин ограничил компенсации за уничтоженное жилье: что изменилось

Правительство решило ввести ограничение на площадь уничтоженного жилья, на которое государством выделяется денежная компенсация.

Компенсация, которую государство выплачивает украинцам за поврежденное и уничтоженное во время войны жилье, будет выплачиваться по новым правилам. Кабмин ввел ряд ограничений, сказано в правительственном постановлении №39 от 16 января.

Так, будет действовать ограничение площади уничтоженного жилья, на которое выделяется компенсация, а именно:

не более 150 кв. м для квартиры;

не более 200 кв. м для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

Отмечается, что в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества будет появляться информация о площади объекта разрушенного имущества, которая превышает максимальные ограничения площади для подсчета компенсации.

"В дальнейшем площадь, на которую не начислялась компенсация, используют для подачи заявления на компенсацию за счет репараций или других источников, если такая компенсация будет предусмотрена нормативно-правовыми актами", — говорится в документе.

"єВідноввлення": что известно о программе

С 10 мая 2023 года в Украине выплачивают до 200 тысяч гривен гражданам с поврежденным жильем. Деньги предоставляют в рамках государственной программы "єВідновлення".

Получив средства, украинцы могут потратить их на строительные материалы, оплатить строительные работ и услуги подрядчиков, у которых есть соответствующие коды для работы.

В декабре стартовали выплаты на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости. Государство выплачивает:

максимум 350 тысяч гривен на ремонт квартиры

500 тысяч гривен – на ремонт частного дома.

Также с 1 августа 2023 года в "Дії" стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье.

Компенсации положены единоличным собственникам жилья, которое было разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года, не подлежит восстановлению и располагается на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

С 27 декабря 2023 года началась выдача жилищных сертификатов в "Дії". Средняя цена компенсации за разрушенное жилье в целом по Украине составляет 2 миллиона гривен.

А в первый день 2024-го компенсацию начали получать украинцы, которые сами финансировали ремонтные работы для восстановления поврежденного жилья.

Напомним, что на компенсацию в рамках "єВідновлення" могут рассчитывать все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Но в приоритете — участники боевых действий, люди с инвалидностью, ветераны, члены семей погибших военных и другие.