Кремль уже смирился: аналитики ответили, что произойдет в случае конфискации $300 млрд активов РФ

Между тем МИД России назвал план конфискации активов на восстановление Украины, "пиратством 21 века", и пригрозило европейским странам "правовыми последствиями".

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Страны, чьи суверенные облигации были приобретены Россией, не будут считаться дефолтными, если западные правительства решат конфисковать замороженные российские 300 миллиардов долларов. Об этом заявили в компании, занимающейся аналитическими исследованиями финансового рынка Moody's и S&P Global, передает Reuters.

Американские и британские чиновники настаивают на аресте активов Москвы, замороженных в Бельгии и других европейских странах. В частности, они стремятся получить более широкую поддержку "Большой семерки" (G7) во время переговоров в феврале, незадолго до второй годовщины большой войны в Украине.

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Еще в июне 2022 года Соединенные Штаты и Moody's признали, что Россия допустила дефолт по своим облигациям, поскольку международные санкции не позволили Москве осуществлять выплаты держателям ценных бумаг — интерпретация, которую Кремль отверг.

Российский центральный банк утверждает, что Франция, Германия, Великобритания и другие суверенные государства также оказались бы в состоянии дефолта, если бы облигации, которыми владеет Россия, были конфискованы, а Россия, следовательно, не получила причитающихся платежей.

Но Moody's говорит, что дело в другом.

"Наши рейтинги обычно не отражают конкретных соображений владельцев, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как сценарий по умолчанию для этих стран", — сказал Торстен Нестманн, старший вице-президент Moody's Investors Service в ответ на запрос Reuters.

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Руководитель сектора суверенных рейтингов EMEA в S&P Global Фрэнк Гилл также сообщил, что это вряд ли будет считаться дефолтом, поскольку выплаты процентов осуществляются через платежного агента, который будет продолжать выплачивать их другим кредиторам.

Отметим, что большинство замороженных резервов России хранится наличными и суверенными облигациями Франции, Германии, Великобритании, Австрии и Канады.

"Толкование рейтинговых агентств может развеять беспокойство относительно риска дефолта, ведь некоторые европейские чиновники до сих пор опасаются, что любая конфискация активов может создать тревожный прецедент, когда другие страны будут требовать компенсации за прошлые военные действия западных стран", — говорится в источнике.

"Мы будем сражаться"

Между тем российские власти в частном порядке склоняются к мысли о том, что резервы почти потеряны, но они намерены подать юридический вызов и принять решительные ответные меры, по словам четырех человек, знакомых с мнением правительства и центрального банка.

"В глубине души все уже попрощались с ними (активами — ред.). Безусловно, будет (судебный процесс — ред.). Это своего рода ритуал. Мы будем бороться", — сказала лицо в России на правах анонимности.

Второй источник сообщил, что Россия уже "попрощалась" с активами, уверенная, что европейские столицы поддадутся давлению США.

Третье российское лицо также подтвердило, что РФ вряд ли сможет предотвратить конфискацию, но будет угрожать "местью", например, конфискацией западных активов, которые находятся в России, и разрывом дипломатических отношений с иностранными государствами, которые считаются недружественными.

Министерство иностранных дел России назвало план конфискации своих активов, чтобы помочь отстроить Украину, "пиратством 21 века" и заявило, что Москва будет вынуждена принять жесткий ответ. В Кремле заявили, что Европа столкнется с "неизбежными" правовыми последствиями.

Фокус уже сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины. Впрочем, перед принятием Байден хочет согласовать конфискацию активов РФ с союзниками по "Большой семерке" (G7), особенно в Европе. Именно там хранят около 200 миллиардов долларов замороженных активов Кремля.