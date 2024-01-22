В Украине не работают два энергоблока тепловой генерации: что будет со светом

В стране, как рассказали в компании НЭК "Укрэнерго", сохраняется высокий общий уровень потребления электроэнергии, при этом энергосистема 22 января лишилась части мощностей.

В Украине по состоянию на 22 января выведены в резерв два энергоблока и четыре корпуса тепловой генерации. Но даже с учетом этого, как сообщили в Министерстве энергетики, все потребители обеспечены электроэнергией.

В ведомстве отметили, что отключенные энергоблоки и корпуса будут подключены к сети как только возникнет такая необходимость.

"Система сбалансирована. Графики отключений не используются", – сказано в сообщении.

В Минэнергетики также добавили, что в случае возникновения серьезного дефицита в энергосистеме, страна сможет импортировать электроэнергию.

В то же время в НЭК "Укрэнерго" рассказали, что утром 22 января потребление электроэнергии превышало соответствующий показатель пятницы 19 января почти на 4%.

"Общий уровень потребления остается высоким, что характерно для зимнего сезона. В настоящее время экономное потребление помогает энергетикам обеспечивать стабильное энергопитание страны", — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ситуация контролируема, но потребителям важно снизить нагрузку на энергосистему. Традиционно, экономить свет нужно в пиковые часы потребления:

с 10:00 до 12:00;

с 17:00 до 19:00.

Как экономно потреблять электроэнергию экономно

Уменьшить счет за потребленный свет можно с помощью собственного холодильника. Так, ранее специалисты уже объясняли, что для этого нужно:

удерживать температуру воздуха в помещении в диапазоне 18-20 градусов. Если температура выше, тогда холодильник потребляет значительно больше электричества;

не ставить холодильник возле газовой плиты и отопительных приборов;

ставить холодильник так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи;

периодически размораживать холодильник;

продукты, которые необходимо разморозить, важно заранее перемещать в общую камеру холодильника;

не ставить в холодильник горячую пищу.

Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказывал, что отключения света в Украине могут начаться ближе к весне и объяснил почему. Также Фокус писал, как "Укрэнерго" потеряло свыше 700 миллионов гривен из-за хищений электроэнергии.