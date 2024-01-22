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В Украине не работают два энергоблока тепловой генерации: что будет со светом

Андрей Галицкий
Фото: Укрэнерго | В Минэнергитики объяснили, к чему готовиться украинцам

В стране, как рассказали в компании НЭК "Укрэнерго", сохраняется высокий общий уровень потребления электроэнергии, при этом энергосистема 22 января лишилась части мощностей.

В Украине по состоянию на 22 января выведены в резерв два энергоблока и четыре корпуса тепловой генерации. Но даже с учетом этого, как сообщили в Министерстве энергетики, все потребители обеспечены электроэнергией.

В ведомстве отметили, что отключенные энергоблоки и корпуса будут подключены к сети как только возникнет такая необходимость.

"Система сбалансирована. Графики отключений не используются", – сказано в сообщении.

В Минэнергетики также добавили, что в случае возникновения серьезного дефицита в энергосистеме, страна сможет импортировать электроэнергию.

В то же время в НЭК "Укрэнерго" рассказали, что утром 22 января потребление электроэнергии превышало соответствующий показатель пятницы 19 января почти на 4%.

"Общий уровень потребления остается высоким, что характерно для зимнего сезона. В настоящее время экономное потребление помогает энергетикам обеспечивать стабильное энергопитание страны", — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ситуация контролируема, но потребителям важно снизить нагрузку на энергосистему. Традиционно, экономить свет нужно в пиковые часы потребления:

  • с 10:00 до 12:00;
  • с 17:00 до 19:00.

Как экономно потреблять электроэнергию экономно

Уменьшить счет за потребленный свет можно с помощью собственного холодильника. Так, ранее специалисты уже объясняли, что для этого нужно:

  • удерживать температуру воздуха в помещении в диапазоне 18-20 градусов. Если температура выше, тогда холодильник потребляет значительно больше электричества;
  • не ставить холодильник возле газовой плиты и отопительных приборов;
  • ставить холодильник так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи;
  • периодически размораживать холодильник;
  • продукты, которые необходимо разморозить, важно заранее перемещать в общую камеру холодильника;
  • не ставить в холодильник горячую пищу.

Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказывал, что отключения света в Украине могут начаться ближе к весне и объяснил почему. Также Фокус писал, как "Укрэнерго" потеряло свыше 700 миллионов гривен из-за хищений электроэнергии.