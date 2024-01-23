Украинские пенсионеры теряют выплаты: в чем причина и как их восстановить

Украинские пенсионеры начали сталкиваться с прекращением выплат от государства. Юристы объяснили, что вернуть пенсию можно только за 10 дней, и сделать это возможно дистанционно.

Украинские пенсионеры могут потерять выплаты. Почему это происходит и что делать в таком случае, объяснили в благотворительном фонде "Право на защиту".

Почему могут не выплачивать пенсию?

Из-за полномасштабного вторжения ВС РФ часть украинских пенсионеров была вынуждена выехать за границу. Нередко такие люди обращаются за помощью, потому что им прекращают выплачивать пенсию.

По закону, выплаты могут остановить, если:

пенсия назначена на основании документов, содержащих неверные сведения;

человек выехал за границу на постоянное место жительства;

пенсионер умер;

лицо не появлялось в течение полугода на почту, чтобы забрать деньги;

пенсионер, который получает выплаты по выслуге лет, устроился на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Также пенсию могут прекратить в других случаях, предусмотренных законом. В частности, если дети, которые получают выплаты после потери кормильца, закончили обучение. Также такое возможно, если пенсионер был признан лицом с инвалидностью.

Если пенсионер не получает выплаты со счета более года, банк должен сообщать об этом соответствующему органу Пенсионного фонда. В таком случае лицо может подать новое заявление в ПФУ. Кроме того, перечисление пенсии прекращают в случае исключения банка из перечня уполномоченных.

Что делать, если пенсию не выплачивают?

Срок возобновления пенсионных выплат после выяснения обстоятельств их прекращения составляет 10 дней. Если причина прекращения не известна самому пенсионеру, он должен обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд.

"Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем иметь официальный ответ, который подлежит обжалованию, в частности в судебном порядке", — отметили юристы.

Пенсионеру необходимо обратиться в любой сервисный центр ПФУ со своими документами и соответствующим заявлением. Подать его через представителя нельзя.

Однако сейчас процедура возобновления пенсии упрощена. Украинцы, которые имеют временную защиту или статус беженца за рубежом, могут решить проблему дистанционно. Заявление можно подать и онлайн — через веб-портал ПФУ, в личном кабинете.

К заявлению о восстановлении пенсии необходимо приложить:

копию паспорта;

копии документов о получении временной защиты или статуса беженца, о регистрации места временного проживания или пребывания лица за границей (с переводом);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо является живым (с переводом).

Все копии документов должны быть заверены дипломатическим представительством, консульским учреждением Украины или нотариально. После возобновления выплат пенсию можно будет получать на счет в украинском банке или международным почтовым переводом. Во втором случае необходимо отправить в "Укрпочту" заявление в бумажной или электронной форме.

"Итак, если вы находитесь под временной защитой или получили статус беженца за рубежом, вы имеете право восстановить пенсию дистанционно с соблюдением условий, которые указаны выше, согласно установленной процедуре", — подытожили юристы.

Напомним, журналисты разобрались, чего ожидать пенсионерам в 2024 году. В Украине уже выросли суммы минимальной и максимальной пенсии, а также запланирована индексация по новой системе.

Пенсионный фонд Украины опубликовал статистику, какая средняя пенсия в разных регионах страны. Лидером стал Киев, а второе место по сумме выплат заняла Ровенская область.