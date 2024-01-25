Новая денежная помощь: кто из украинцев может получить более 10 тыс грн

По данным Минреинтеграции, украинцы смогут получить не только деньги и гуманитарные товары, но и помощь в восстановлении жилья.

В Украине начинается реализация новых мер поддержки для пострадавших от военных действий, которые включают в себя предоставление финансовой помощи и предоставление гуманитарных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Международная организация ACTED планирует предоставлять помощь гражданам Украины, наиболее пострадавшим от военных действий. Обеспечение помощи охватывает жителей всех 24 областей страны (не упоминается Крым).

Согласно условиям, планируется предоставление универсальной финансовой поддержки в размере 3 600 гривен в месяц на человека, выплачиваемой одним платежом в сумме 10 800 гривен. Эта финансовая помощь направлена на удовлетворение трехмесячных потребностей лиц, пострадавших от военных действий.

Важно отметить, что граждане Украины будут иметь возможность не только получить финансовую помощь и гуманитарные товары, но и получить поддержку в восстановлении жилья. Реализация проекта запланирована на весь 2024 год.

На текущий момент выделено несколько категорий граждан, которые могут рассчитывать на предоставляемую помощь. В частности, это жители оккупированных территорий.

Также средства будут предоставляться переселенцам с официальным статусом ВПЛ. Деньги будут получать и пострадавшие в результате военных действий граждане.

Напомним, 20 декабря 2023 года вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что 350 тысяч украинских переселенцев присоединились к программе "Прихисток", которая предусматривает, что людям выделят бесплатное жилье.

Также Фокус писал, что в сразу 20 регионах Украины с 15 января продолжается регистрация на выплату финансовой помощи от УВКБ ООН.