Конфискация российских активов в США: Шмыгаль сообщил о новых договоренностях

По словам главы украинского Кабмина, США гарантировали долгосрочную поддержку Украины.

Украина заручилась гарантиями Соединенных Штатов Америки, что замороженные на Западе активы России будут изъяты и переданы Киеву. Впоследствии эти деньги используют для финансирования восстановления страны. Об этом сказал в интервью изданию Politico 25 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас есть все гарантии со стороны США относительно долгосрочной поддержки Украины. Например, о конфискации российских активов для финансирования восстановления страны", — сказал он.

Украинский премьер также отметил, что между США и Украиной продолжаются переговоры о выделении финансовой помощи.

"Мы усердно работаем с администрацией президента Джо Байдена и с Конгрессом, чтобы заручиться поддержкой на 2024 год", — отметил глава Кабмина.

Он также подчеркнул, что в Киеве не сомневаются в том, что США продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем.

"Я верю, что любой президент Соединенных Штатов поддержит нашу борьбу за цивилизованные ценности, наши общие ценности", — сказал Шмыгаль, добавив, что "большинство американцев поддерживают Украину".

Помощь США

В конце 2022 года, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил США, появилась информация о том, что в США приняли изменения в законодательство, которые позволяют передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Речь идет о поправке сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов рассказал Фокусу, что наша страна может заполучить преимущественно активы олигархов (около 30 миллиардов долларов, которые фигурируют в отчете REPO и средства, конфискованные за нарушение санкций). Деньги будут предоставляться Украине как техническая помощь.

Отметим, по информации Bloomberg, ЕС и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 миллиардов евро (311 миллиардов долларов) резервов российского Центробанка, а помимо этого, 19 млрд евро активов находящихся под санкциями российских бизнесменов.

Добавим, что в сентябре 2023 года, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина впервые получит впервые получит конфискованные у российских олигархов, которые попали под санкции, активы. Также недавно издание The New York Times отмечало, что США ведут переговоры с партнерами и срочном использовании замороженных российских активов, чтобы помочь Украине.

А 24 января комитет по международным отношениям сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины.

Напомним, что в США предупредили: ближайшие месяцы станут критическими для Украины. По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Конгресс США должен оперативно принять решение об оказании поддержки Украине, т.к. боевые действия в ближайшие месяцы будут иметь ключевое значение для Киева.