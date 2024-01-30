Кого первыми отключат от света за долги: официальный ответ YASNO

Поставщики нашли рычаги воздействия на злостных должников: с 29 января в Украине начались отключения от электроэнергии домохозяйств. Фокус получил ответ от компании YASNO, как будут происходить отключения потребителей.

По состоянию на 1 января 2024 года просроченная задолженность жителей Киева и Днепропетровской области, которым поставляют электроэнергию компании под брендом YASNO, составляла 1,3 млрд грн. С начала войны в стране действовал мораторий на штрафы и отключение должников, однако в условиях огромных долгов за коммуналку от него отказались. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Должники без света. Кому в Украине вскоре грозит отключение электроэнергии".

Первый вопрос, который волнует потребителей — при какой сумме долга будут отключать услуги? Возможно ли, что от электричества отрежут за 100-200 грн долга?

"Законодательством не определена минимальная сумма долга для отключения должников, — отметили Фокусу в компании YASNO — Отключения начались с 29 января и, в первую очередь, будут применены к клиентам, которые имеют наибольший срок и сумму задолженности".

Отключение в первую очередь будут применены к клиентам, которые имеют наибольший срок и сумму задолженности

Как пояснили в компании, все клиенты с актуальными контактными данными в приложении или личном кабинете YASNO, получают оповещения, в частности о наличии долга, в смс/вайбер. Согласно правилам, отключение может произойти не ранее, чем через 10 рабочих дней после получения предупреждения от электропоставщика. Также отдельно предупреждение должен присылать соответствующий оператор системы распределения, после получения которого должно пройти не менее 5 рабочих дней до даты обесточивания.

Электропоставщик напоминает, что средства в банковской системе могут зачисляться в течение 3-х дней, поэтому чтобы избежать отключения важно как можно раньше погасить задолженность после получения предупреждения.

Относительно регионов, которых касается отмена моратория, в YASNO отметили, что согласно постановлению Кабмина №1405 от 29.12.2023, пока возможно отключение бытовых потребителей, которые имеют задолженность за жилищно-коммунальные услуги и проживают на неоккупированных территориях и территориях, на которых не ведутся активные боевые действия.

На прошлой неделе о том, как будут отключать бытовых потребителей от электричества, рассказали в ДТЭК. В компании пообещали прислать должникам бумажные письма.

Ранее Фокус писал, как потребители могут узнать, что они находятся в зоне риска и потенциально подпадают под возможное отключение.