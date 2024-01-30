В Украине увеличили размер надбавки к пенсиям некоторым гражданам: кого это касается

Гражданам со званием почетного донора Украины увеличили размер доплаты к пенсиям на 10% от прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, рассказали в Пенсионном фонде.

Некоторым украинским пенсионерам увеличили размер надбавки к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного Фонда в Черниговской области.

"Перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года, проводится с 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий", — говорится в сообщении.

Кому увеличили размер надбавок к пенсиям

Пенсионеры, имеющие звание почетного донора Украины, получили увеличение доплаты к выплатам в размере 10% от прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. Согласно закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" с 1 января 2024 года размер прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, составляет 2361 гривну, тогда как размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц — 2920 гривен.

В результате размер надбавки для почетных доноров Украины вырос с 258,90 до 292 гривен.

Кому из пенсионеров провели перерасчет пенсий

Состоялся перерасчет пенсий для 65-летних неработающих пенсионеров со страховым стажем в 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Это произошло из-за увеличения размера минимальной зарплаты до 7100 гривен с января 2024 года.

Такие пенсионеры получают пенсию, размер которой не менее 40% от минимальной заработной платы, то есть — 2840 гривен.

Перерасчет пенсий проведен в автоматическом режиме, поэтому не нужно лично обращаться в территориальные органы ПФУ. Сумма повышений для каждого гражданина является индивидуальной и зависит от составляющих, учтенных для исчисления пенсии.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную доплату в размере 944 гривны. В частности, это касается тех, кому более 80 лет.

Ранее сообщалось, что у определенных граждан, вышедших на пенсию по выслуге лет, могут возникнуть трудности с получением выплат.