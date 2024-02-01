Долги за свет: из-за какой суммы украинцам могут отключить электроэнергию

По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, поставщики сначала обязаны предупреждать должников о существующих неуплатах и что им могут отключить свет.

Еще в конце декабря 2023 года украинское правительство отменило мораторий, который действовал с начала полномасштабного вторжения РФ. Благодаря мораторию жилищно-коммунальные услуги запрещалось отключать даже тем украинским потребителям, которые накапливали долги. Новое постановление Кабмина вернуло наказание за задолженность и теперь потребителям, которые не платят, например, за свет, могут отключить электричество. Однако, как объяснила в эфире телемарафона 31 января заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, поставщики, скорее всего, не будут отключать электроэнергию тем потребителям, у которых долг ниже половины прожиточного минимума, — 1 514 гривен.

По ее словам, в украинском законодательстве вообще не определена минимальная сумма долга при которой украинцам грозят отключения электроснабжения.

"Однако, согласно рыночным условиям, подключение повторное происходит за счет потребителя. Если эта сумма меньше половины прожиточного минимума, то есть, 1 514 гривен, тогда компания, которая предоставляет услугу — оплачивает также и подключение. Поэтому логично, что компании не будут отключать, вероятно, свет тем потребителям у кого эта сумма задолженности меньше", — сказала она.

Гринчук отметила, что поставщиков электроэнергии обязали сначала предупреждать должников о существующих неуплатах и что им могут отключить свет, если долг не будет погашен.

"Это в течение десяти дней будут вестись консультации о том, готов ли потребитель сразу оплатить долг. Также есть возможность заключить дополнительный договор по реструктуризации долга, то есть, определить графики погашения и суммы", — подчеркнула Светлана Гринчук.

Тарифы на электроэнергию 2024

29 января народный депутат из комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Сергей Нагорняк заявил, что до сентября 204 года чиновники повысят тарифы на электроснабжение для населения. По его предварительным данным, свет для бытовых потребителей подорожает до 6 6 грн/кВт-ч.

Депутат сказал, что пересмотреть тарифы в ответ на предложение американских партнеров, которые ждут от украинского правительства ряда реформ для сбережения финансовой и военной поддержки.

Впрочем, уже 30 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что стоимость света не будут поднимать. Также он заверил, что правительство и в дальнейшем будет поддерживать малообеспеченные семьи — средства на это есть.

Тем временем в компании ДТЭК предупредили потребителей о том, что будут отключать от элекро- и газоснабжения тех, у кого есть долги перед коммунальщиками. А чтобы получить компенсацию, готовы обращаться в суд и принудительно взимать необходимые средства.