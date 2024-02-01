ЕС предоставляет Украине 50 миллиардов евро: когда правительство получит деньги и как их потратит

Деньги Европейский Союз будет предоставлять за проведение ряда реформ. В течение 2024 года украинская власть рассчитывает получить 18 миллиардов евро.

Европейский совет 1 февраля 2024 года поддержал план по программе Ukraine Facility о предоставлении Украине экономической помощи, размер которой составляет 50 миллиардов евро. Значительную часть средств, полученных от Европейского Союза, украинское правительство направит в бюджет, чтобы профинансировать бюджетный дефицит. Об этом 1 февраля написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль объяснил, как Украина планирует тратить 50 миллиардов евро от ЕС Фото: Скриншот

Премьер также отметил, что в рамках еще одного компонента программы будет создан специальный инвестиционный инструмент, с помощью которого Украина будет покрывать риски в приоритетных секторах.

"Он позволит привлечь дополнительные средства на инвестиции", — пояснил глава правительства.

Деньги ЕС для Украины: как будут тратить финансовую помощь

Помощь Украине будет предоставляться в течение четырех лет, то есть до 2027 года. Деньги будут выделяться как в виде кредитов, так и безвозвратных грантов. Однако, как отметил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, Евросоюз будет предоставлять средства при выполнении Украиной определенных условий. Например, чтобы получить определенную сумму денег, украинской власти нужно будет принять какой-то конкретный закон.

"Сам план будет на четыре года, до конца 2027-го. И в каждый квартал, с 2024 по 2027 годы, он будет иметь условный перечень шагов, по которым будут выделяться деньги", — говорится в сообщении депутата.

Он также добавил, что большая часть бюджета программы Ukrainian Facility, а именно 39 миллионов евро, предназначена именно для Украины.

"Еще восемь миллиардов евро — "Инвестиционный фонд" и три миллиарда — "Техническая и админ.поддержка" (компенсация ставки кредитной). Эти 39 миллиардов евро — это как макрофинансовая помощь (в бюджет). Условно, как транш МВФ", — написал Ярослав Железняк.

Он также добавил, что 18 миллиардов евро от Евросоюза Украина надеется получить в течение 2024 года.

Между тем министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что программу Ukraine Facility Европейский парламент должен утвердить в конце февраля. Первый транш наша страна получит уже весной.

"Мы рассчитываем получить первый платеж объемом 4,5 млрд евро уже в марте", — сказала она.

Финансовая помощь: кто еще оказал Украине денежную поддержку

Среди всех союзников финансовую поддержку Украине, кроме Европейского Союза, предоставило еще японское правительство в рамках проекта Всемирного банка. Так, 31 января в Министерстве финансов сообщили, что 390 миллионов долларов уже поступили в госбюджет нашего государства.

Как пояснили в ведомстве, финансовая помощь состоит из двух частей. Первая — это грантовые средства на сумму 89,8 миллиона долларов в рамках проекта по восстановлению сельского хозяйства. А вторая часть — это заем объемом $300 млн в рамках проекта, который профинансирует займом Всемирный банк. Для этого из Целевого фонда выделили 1,2 миллиарда долларов.

Украина также ожидает получить финансовую поддержку со стороны США, однако предоставление денежной помощи задерживается, поскольку Палата представителей Конгресса уже полгода не может согласовать вопрос о выделении Украине пакета помощи размером 61 миллиарда долларов.

К слову, ранее, директор ЦРУ Уильям Бернс опубликовал статью, в которой предложил некоторым американским политикам отложить споры и проголосовать за выделение помощи Украине.