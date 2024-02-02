Для отключения света размер долга не важен? Существует ли минимальная сумма задолженности

По словам юристов, трудно заранее определить, какая сумма долга станет критической для определенного домовладения.

В украинском законодательстве отсутствует минимальный показатель задолженности, из-за которого потребителю могут отключить коммунальные услуги. Об этом говорится в статье Фокуса:"Должники без света. Кому в Украине вскоре грозит отключение электроэнергии".

Как рассказала адвокатесса Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, существуют случаи, когда поставщик через суд требовал взыскать с потребителя и десять тысяч гривен, и даже одну тысячу.

"По общим нормам, оплата услуг осуществляется не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным периодом, если иной порядок и сроки не определены договором. Никакого ограничения по сумме такого долга не предусмотрено, были случаи, когда в суд поставщик обращался с требованием о взыскании с потребителя и 1 тысячу гривен, и 10 тысяч грн. Поэтому сказать, какая сумма долга станет критической именно для определенного домовладения, заранее невозможно", — пояснила она.

В то же время в компании YASNO не отрицают тот аргумент, что в законодательстве не определена минимальная сумма долга, чтобы отключить коммунальную услугу должнику. И отмечают, что сначала от света будут отключать клиентов, которые накопили немалую сумму долга и не платили счета дольше всех.

Юристы же отмечают, что сказать, какая сумма долга станет критической для определенного домовладения, заранее невозможно.

Напомним, 29 января член комитета по вопросам энергетики Рады Сергей Нагорняк предупредил, что в течение 2024 года тарифы на электроэнергию в Украине повысят. Ожидается, что новую цену бытовым потребителям установят на уровне 6,6 грн/кВт-ч.

Также Фокус рассказывал, что украинские поставщики определились, какими будут тарифы на газ для бытовых потребителей в феврале. Так, цены будут колебаться от 7,70 до 9,99 гривны за кубический метр. В то же время большая часть населения являются клиентами компании "Нафтогаз", поэтому они будут покупать "голубое топливо" по цене 7,96 гривны.