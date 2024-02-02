Колебания в обе стороны: как изменится курс доллара в Украине в 2024 году

В Нацбанке предупреждают, что будут позволять все большие курсовые колебания в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры.

С 3 октября 2023 года Национальный банк Украины (НБУ) отказался держать официальный курс на уровне 36,56 гривны за доллар и ввел режим управляемой гибкости курса. С тех пор официальный курс гривны к доллару определяется операциями на межбанковском валютном рынке. Тем временем НБУ в своем "Инфляционном отчете" за январь 2024 года говорит, что колебания курса на валютном рынке в течение этого года могут быть более существенными.

"По мере формирования надлежащих предпосылок НБУ будет постепенно позволять все большие курсовые колебания в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры", — говорится в отчете.

Отмечается, что гибкость курса должна увеличиться, поскольку это необходимый шаг для восстановления ее роли как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам. Так, после активизации режима управляемой гибкости, на валютном рынке возросли объемы операций банков без участия регулятора. То есть увеличилась глубина межбанковского валютного рынка, и, соответственно, рынок стал более устойчив к ситуативным факторам.

"Усилилась и связь между наличным и безналичным сегментами валютного рынка. За исключением последних дней года, разница между наличным и официальным курсами уменьшалась, в частности, благодаря отмене в декабре ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений на продажу наличной иностранной валюты населению", — говорится в документе.

В то же время, несмотря на переход к режиму управляемой гибкости, обеспечение курсовой устойчивости остается основным средством НБУ для достижения инфляционных целей и поддержания макрофинансовой стабильности.

"НБУ сохраняет присутствие на валютном рынке и компенсирует структурный дефицит на нем, позволяя курсу колебаться в обе стороны под влиянием ситуативных изменений в спросе и предложении валюты", — сказано в отчете.

Курс доллара 2024: на каком уровне он должен быть

Украинская национальная валюта сейчас находится на восьмом месте с конца в рейтинге самых недооцененных валют мира. Так, по данным The Economist, от 30 января, который опубликовал Индекс Биг-Мака, за самый популярный бургер в мире украинцы платят 110 гривен, тогда как американцы покупают булочку за 5,69 долларов.

Журналисты делают вывод, что курс украинской гривны недооценен примерно на 48,4%, если отталкиваться от фактического обменного курса в 37,44 гривны за один доллар. То есть курс по покупательной способности украинцев должен быть на уровне 19,33 гривны за доллар.

Напомним, 30 января сообщалось, что в Индексе коррупции-2023 Украина переместилась сразу на десять позиций. Также Фокус рассказывал, что Кабмин Украины согласовал план налоговых изменений, утвердив их в Национальной стратегии доходов до 2030 года. В документе говорится о будущем росте налогов для граждан.