Несмотря на достаточно высокое напряжение, связанное с отсутствием поступлений помощи Запада, гривне в течение января удалось укрепить свои позиции. Что будет влиять на валютные колебания в феврале и удастся ли Нацбанку и дальше удерживать курс от резких движений.

По состоянию на 2 февраля официальный курс НБУ установлен на уровне 37,6 грн. за доллар. По сравнению с курсом в начале января 2024 года гривна укрепилась — тогда курс был на отметке 38,01 грн. Девальвация гривны приостановилась 12 января, когда гривна с 38,04 грн./долл. откатилась до отметки 37,86 грн./долл. Какие процессы происходят на валютном рынке, растет ли спрос на наличную валюту и ожидать ли ослабления курса гривны в течение февраля?

Импорт, экспорт, интервенции: что с валютным рынком и вырастет ли спрос на валюту

По словам Татьяны Попович, директора по рынкам капитала Sense Bank, декабрь прошлого года был очень оживленным на валютном рынке, что довольно типично для этого периода года: бизнес спешит закрыть контракты, сконцентрировано идут бюджетные платежи и выплачиваются зарплаты, что повышает спрос на валюту со стороны всех экономических агентов. В начале января бизнес-активность резко снижается, однако на руках у физических лиц еще остаются значительные дополнительные объемы свободной гривны, часть которой попадала на валютный рынок и оказывала дополнительное давление на гривну. "Но начиная со второй декады января актуальность этого фактора начала снижаться. Поэтому после достижения локальных максимумов на уровне 38,2 грн./долл. на валютном рынке Украины (ВРУ), котировки на фоне уменьшения спроса начали двигаться вниз", — отметила Татьяна Попович.

Эксперты говорят: в январе на межбанковском валютном рынке не было заметного роста спроса на валюту, что и позволило в итоге регулятору отвести гривну от отметки 38. Однако, как и раньше, на межбанке спрос со стороны импортеров преобладает над предложением продажи валюты экспортерами. А значит, без интервенций Нацбанка не обошлось, и в дальнейшем Нацбанк остается главным продавцом валюты на межбанке .

Для гибкого курсообразования колебания курса в ту или иную сторону является абсолютно нормальным явлением, говорит глава НБУ Андрей Пышный Фото: Национальный банк Украины

По словам Тараса Лесового, начальника департамента казначейства Глобус Банка, в январе поведение регулятора на межбанке было достаточно ожидаемым: объем интервенций в среднем остался в ожидаемом объеме — в зависимости от уровня спроса он составил от 600 млн. долл. до 800-900 млн. долл. в неделю.

"То есть на рынке не фиксировалось ни резкого сокращения, ни стремительного увеличения валютных вливаний на межбанк. Иными словами, чисто с экономической стороны ситуация на валютном рынке совпадала со стратегией "управляемой гибкости": свободное курсообразование на межбанке с мягким вмешательством регулятора в случае перекосов в соотношении спроса и предложения, текущие изменения курсов на межбанке были разновекторными и не превысили 0,2 грн, а разница между курсами покупки и продажи была на минимальной отметке, не дотягиваясь даже до 0,1 грн.", — говорит Тарас Лесовой.

Однако, так или иначе, хоть и гибкий, но управляемый курс — это все же курс, которым управляет Нацбанк.

Спрос на межбанке в феврале может расти, однако Нацбанк, вероятно, будет контролировать уровень курсовых колебаний

Как отметил в комментарии Фокусу дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринной, спрос на межбанке преобладает над предложением, и без участия регулятора цена была бы другая. То есть, именно продажа валюты со стороны НБУ позволяет гривне находиться на ныне зафиксированных уровнях. "Но регулятор показывает, что стратегия гибкого курса может давать движение в обе стороны. Более слабый спрос дал возможность постепенно укрепить гривну, что позволяет не нервничать бизнесу и населению", — отмечает Куринной.

По его мнению, в феврале рынок станет активнее, чем в январе, но не ожидается резких колебаний.

"С одной стороны, разблокировали границу польские фермеры — это усилит спрос со стороны импорта, а с другой стороны, за счет помощи международных партнеров наши валютные резервы увеличились на конец года, что позволяло регулятору действовать активнее. После новостей о выделении помощи от ЕС возможен более оптимистичный сценарий для гривны, и мы не увидим экстремумов курса, если регулятор будет придерживаться своей стратегии. Будем наблюдать за действиями НБУ — он сейчас главный поставщик валюты на рынок", — говорит Антон Куринной.

Ближе к весне ожидается рост объема валюты на продажу, что может поддержать гривну, говорят эксперты Фото: Наталия Богута

Об определенном усилении спроса на валюту в феврале говорят и другие опрошенные Фокусом эксперты.

"Мы ожидаем умеренное оживление спроса на иностранную валюту со стороны импортеров в феврале. С другой стороны, в феврале активизируются продажи валюты агропроизводителями в рамках подготовки к посевной. В начале месяца баланс, скорее всего, будет смещен в сторону первого фактора, но по мере приближения весеннего сезона, должен сдвинуться ко второму. Поэтому я не ожидаю серьезных курсовых изменений в течение февраля, хотя волатильность, скорее всего, будет повышенной", — отметила Татьяна Попович. И добавила: важным фактором остаются девальвационные ожидания экономических агентов, на которые влияет немало других факторов: от рисков безопасности до ситуативных изменений в информационном пространстве. "В этом контексте поддержку гривне в среднесрочной перспективе окажет решение стран ЕС о принятии четырехлетнего пакета финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, 18 млрд из которых, как ожидается, поступят в этом году. Это очень важный психологический фактор", — считает эксперт.

Всем нужны наличные: что будет происходить в феврале с курсом в обменниках и в банках

В декабре 2023 года украинцы приобрели рекордно большое количество валюты — 1,026 миллиарда долларов. Эта тенденция скупки долларов продолжалась и в течение января. "В январе по предварительным данным НБУ, сальдо покупки/продажи валюты населением будет даже несколько больше декабрьских показателей — примерно на уровне $1,06 млрд. Но почти половина из этого объема была сформирована в течение первой декады января. В целом девальвационные ожидания среди населения остаются усиленными. С одной стороны, для января это довольно типичный паттерн, с другой, все же в течение месяца ощущалась определенная повышенная тревожность в обществе", — говорит Татьяна Попович.

То, что в феврале курс пересечет отметку 39 гривен за доллар, маловероятно, говорят опрошенные Фокусом эксперты

По мнению Антона Куринного, уже в январе население "насытилось" наличными. То есть, на февраль подобной тенденции не прогнозируется. "Появился дефицит наличной гривны, но сальдо покупки валюты в военное время будет всегда превышать предложение, потому что это многими воспринимается как своеобразный "народный тайник". Плюс в конце года на рынок попадает много бюджетной гривны, которая также влияет на спрос как на безналичном, так и наличном рынках", — говорит эксперт.

Граждане воспринимают валюту, как возможность обезопасить собственные средства от обесценивания, поэтому спрос на валюту будет сохраняться, но уже не такой, как в январе Фото: Pexels

Что касается прогноза курса на наличном рынке в феврале, то эксперты говорят, что разница с официальным курсом составит от 0,4 до 0,8 грн. В среднем в крупных банках курс продажи доллара будет на 0,4-0,6 грн. выше официального курса. То есть, например, если официальный курс будет установлен на уровне 38,05 грн. за доллар, то в банках можно будет приобрести доллары по курсу 38,45-38,55 грн. А вот что касается колебаний установленного НБУ курса, то они в феврале могут быть в пределах 37,5-38,8 грн. Конечно, при условии отсутствия сложных форс-мажорных обстоятельств. Но вчерашнее решение о выделении Украине 50 млрд. долларов в рамках программы Ukraine Facility, конечно, добавляет оптимизма.

"Формирование курсов на наличном рынке будет происходить на основе курсов межбанка с добавлением в среднем до 0,6 грн. (главным образом, к курсу покупки), а курсовые изменения на наличном рынке будут в пределах 37,5-39,5 грн./долл. и 40-43 грн.евро", — отметил в комментарии Фокусу Тарас Лесовой.