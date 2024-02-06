Совет ЕС и Европарламент согласились создать фонд на €50 млрд для Украины: что известно

Европейский Союз будет оказывать поддержку в форме бюджетных гарантий и сочетания грантов и займов для проведения структурных реформ на пути Украины к будущему членству в ЕС.

Европарламент и Совет Европейского Союза согласовали условия создания Ukraine Facility, которая реализует поддержку восстановления, реконструкцию и модернизацию Украины в течение 2024-2027 годов. На сайте Совета ЕС опубликованы подробности.

Структура фонда предусматривает реализацию определенных аспектов. Правительство Украины подготовит "Украинский план". Реформы намерены реализовать с соблюдением процесса вступления в ЕС. Финансовая поддержка в форме кредитов и грантов государству будет предоставляться на основе выполнения "Украинского плана", который будет подкреплен графиком выплат и набором условий и графиком выплат.

ЕС будет оказывать поддержку в форме бюджетных гарантий и сочетания грантов и займов. Украина получит поддержку для адаптации к законодательству ЕС и осуществлять структурные реформы на пути к будущему членству в Евросоюзе.

Винсент ван Петегем, министр финансов Бельгии, заявил, что ЕС готов поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". По его словам, такой фонд позволит направлять предсказуемую и последовательную поддержку нашего государства, чтобы помочь ее народу восстановить свою страну в условиях беспрецедентных вызовов, вызванных российской агрессией. В то же время эта поддержка поможет Украине реализовать процесс реформ и провести модернизацию. Все это необходимо для продвижения на пути к будущему членству нашего государства в ЕС.

Общий бюджет Фонда для Украины в размере 50 млрд евро распределят между 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов. Эти средства поступят с помощью нового специального инструмента. Его предложили в контексте среднесрочного пересмотра Многолетней финансовой программы (MFF).

Украина может запросить, в рамках Украинского плана, предварительный платеж в размере до 7% от суммы Программы. Значительная часть инвестиционной части Украинского плана и инвестиционной программы планируют направить также на "зеленые" инвестиции.

Напомним, 1 февраля в ЕС заявили, что предоставили 50 миллиардов евро на помощь Украине. Шарль Мишель, председатель Европейского Совета, рассказал, что решение поддержали все 27 членов европейского сообщества.